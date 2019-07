Bollingstedt : Lebensrettende Informationen in der Notfalldose

Der DRK-Ortsverein Bollingstedt-Langstedt verteilt Notfalldosen an ältere Mitglieder und den Bürgermeister von Bollingstedt.

14. Juli 2019, 19:38 Uhr

Bollingstedt | Das kann jedem passieren: Ein Unfall oder Schwächeanfall in den eigenen vier Wänden. Der Patient kann sich nicht mehr äußern, und das Umfeld ist in heller Aufregung. Rettungssanitäter brauchen dann aber Informationen über Alter, Blutgruppe, Gesundheitszustand, Herzschrittmacher, Prothesen, Vorerkrankungen, Unverträglichkeiten, Allergien, Medikamente.

Hier kann eine Notfalldose, von denen die Vorstandsmitglieder des DRK-Ortsvereins Bollingstedt-Langstedt mehrere gekauft und an ältere Mitglieder des Ortsvereins verteilt haben, entscheidend zur Lebensrettung beitragen. Denn sie enthält ein Info-Blatt, in das jeder seine persönlichen Antworten auf die oben gestellten Fragen eintragen kann. Mit diesem ausgefüllten Blatt kommt die Notfalldose in die Tür des Kühlschranks. Mitgelieferte Aufkleber weisen die Rettungskräfte an Eingangs- und Kühlschranktür auf das Vorhandensein dieses „Ersthelfers für Ersthelfer“ hin.

Um den Bekanntheitsgrad der Dosen zu steigern, überreichte kürzlich die Vorsitzende des DRK-Ortsvereins, Birte Buss, Bürgermeister Marc Prätorius weitere 60 Notfalldosen zur Weitergabe an Bürger der Gemeinde.