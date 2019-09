Selbsthilfegruppe in Schleswig : Leben mit dem Prostatakrebs

Die Selbsthilfegruppe für Erkrankte trifft sich monatlich im Tilo und ist für alle Betroffenen offen.

Avatar_shz von shz.de

02. September 2019, 17:59 Uhr

Schleswig | Prostatakrebs – diese Diagnose trifft Betroffene wie ein Schlag ins Gesicht. „Wer das vom Arzt hört, bekommt danach nur noch die Hälfte vom Gespräch mit. Der Schock ist zu groß“, sagt Michael Witt. Bei ihm wurde der Tumor 2015 festgestellt. Witt ist Vorsitzender der Selbsthilfegruppe für Prostata-Erkrankte, die sich im Tilo in Schleswig trifft. „Es geht bei uns darum sich auszutauschen, Informationen zu bekommen und vor allem mit der Krankheit nicht allein zu sein“, sagt er. An seiner Seite ist der zweite Vorsitzende Peter Christian Thomsen, dessen Krebs vor elf Jahren operiert wurde. „Wer zu uns in die Gruppe kommt, weiß oft noch gar nicht mit der neuen Situation umzugehen“, berichtet er. Die Angst vor dem Tod stehe erstmal im Vordergrund.

Der Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Männern. Dabei wächst diese Art Tumor aber eher langsam und ist meist vergleichsweise gut zu behandeln. Bei den Treffen der Selbsthilfegruppe teilen die Besucher miteinander Erfahrungen und auch Wissen. Es gebe eine ganze Reihe unterschiedlicher Therapieansätze und es sei für Betroffene wichtig, darüber von jemandem zu erfahren, der sie selbst mitgemacht hat. Um möglichst gut aufgeklärt zu sein, werden auch immer wieder Ärzte eingeladen, die über ihre Behandlungsmethoden und den aktuellen Stand der Forschung referieren. Eine enge Kooperation gibt es etwa mit dem Prostatakrebszentrum in der Rendsburger Imland-Klinik. Regelmäßig besuchen die Teilnehmer der Schleswiger Gruppe dort einen Gesundheitstag oder erhalten Einladungen zu Diskussionsrunden mit Ärzten.

„Wenn wir im Tilo zusammensitzen, geht es aber auch immer darum, Lebensqualität zu erhalten und in unserer Gruppe füreinander da zu sein“, betont Witt. Jeder gehe unterschiedlich mit dem Krebs um und habe ganz eigene Ängste und Probleme. Für die gebe es hier einen geschützten und vertraulichen Gesprächsrahmen. „Nichts, was erzählt wird, verlässt den Raum“, erklärt Thomsen. Auch die Partner der Männer, die deren schwierigen Alltag teilen, sind willkommen.

Diese Kultur des Miteinanders hat in Schleswig ganz wesentlich Hinrich Börm geprägt, der die Selbsthilfegruppe 2002 gegründet und über mehrere Jahre hinweg aufgebaut hat. Beim Treffen am vergangenen Dienstag wurde er für sein Engagement offiziell geehrt. Ernst-Günther Carl, stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbands Prostatakrebs Selbsthilfe, war für diesen Anlass angereist und überreichte die silberne Ehrennadel. So ging es an diesem Abend mit Getränken und Essen geselliger zu als sonst.

Im Tilo trifft sich die Gruppe immer um 19.30 Uhr am letzten Dienstag eines Monats. Auch Männer, deren Prostata lediglich vergrößert ist und die in Angst vor Krebs leben, sind zu einem Besuch eingeladen.