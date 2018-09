Schleswiger Spielmannzug : Laut und leuchtend durch die Stadt

Rund 400 Teilnehmer waren am Sonnabend beim traditionellen Laternenumzug des Schleswiger Spielmannszugs dabei.

von Christina Weiß

30. September 2018, 18:37 Uhr

500 hellblaue, mit Helium gefüllte Luftballons zauberten ein buntes Bild auf den Capitolplatz und den Himmel über der Ladenstraße. Die kunterbunten Laternen in den vielen Kinderhänden passten wunderbar dazu. Zum 14. Laternenumzug des Schleswiger Spielmannszuges von 1949 machten sich am Sonnabend mehr als 400 kleine und große Teilnehmer auf den Weg durch die Innenstadt. Und das freute nicht nur Musikzugleiter Sönke Smrz: „Wir sind total begeistert. Im nächsten Jahr gibt es zum Jubiläum ein Feuerwerk“.

Verstärkung erhielten die rund 30 Musiker des Schleswiger Spielmannszuges diesmal vom Musikkorps Rendsburg. Beide Gruppen spielten im Wechsel traditionelle Laternen-Lieder, flotte Klänge und Marschmusik. Nach dem gemeinsamen Platzkonzert ging es sogleich los. Langsam setze sich der Tross vom Capitolplatz aus in Gang – in Richtung Dom und Rathausmarkt über die Lange Straße und wieder zurück zum Capitolplatz.

Ganz vorne gab Tambourmajorin Susanne Gampe mit dem Tambo-Stab den Takt an. Die Noten der zahlreichen Musikstücke kennen die Musiker in- und auswendig, schließlich wurde das lange geübt. „Man muss einfach Freude an der Musik haben und marschieren können“, sagte Julia Behrendsen (27), die seit 20 Jahren mit ihrer Querflöte dabei ist. Begleitet wurde die Schleswigerin von ihrem Bruder Nils Behrendsen, der zwar kein Instrument spielt, dafür aber eine Piratenschiff-Laterne dabei hatte. „Früher musste ich mir das Querflötenspielen jahrelang zu Hause anhören. Ich persönlich gehe in der Freizeit lieber angeln“, scherzte der Schleswiger.

Erstmalig beim Laternen-Umzug dabei war Familie Bode, die seit einer Woche in Schleswig wohnt. Mit Enkelin Kaya, Mutter Melanie und Großmutter Elfriede standen gleich drei Generationen mit Luftballons und selbstgebastelten Laternen auf dem Platz parat. „Wir sind ganz gespannt und freuen uns“, sagte Melanie Bode. „Nach einer Woche können wir bereits sagen, dass uns Schleswig gut gefällt. Hier ist immer was los“, ergänzt Elfriede Bode. Keinen Laternen-Umzug verpasst hat in den vergangenen Jahren indes Erna Meier aus Schleswig, die diesmal ihren vierjährigen Schützling Karim dabei hatte. Für Karim war es das zweite Mal, dass er – ganz stolz – eine Laterne ausführen konnte.

Derweil sorgten die Polizisten Holger Behrendt und Kai Juister für die Sicherheit. Begleitet wurden sie von der Motorrad-Staffel der Johanniter Unfallhilfe um Leiter Norbert Buhr, die mit drei Motorrädern voraus fuhren und auch das Schluss-Licht bildeten.

Der Laternenumzug kam bei den Gästen bestens an. Nach dem Fußmarsch war auf dem Capitolplatz noch lange nicht Schluss, denn es wartete eine warme Stärkung auf Besucher. Auch diesen Service hat der Spielmannszug aus der Vereinskasse bezahlt, ebenso wie die 500 Luftballons.