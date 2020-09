Sponsorenlauf in Großenwiehe : Laufen für neue Rampen im Skaterpark

Sponsoren geben drei Euro für jeden Teilnehmer, der die drei Kilometer lange Strecke absolviert.

Avatar_shz von shz.de

20. September 2020, 15:05 Uhr

Großenwiehe | Der Skaterpark in Großenwiehe ist noch jung, die Rampen werden täglich von vielen Kindern intensiv genutzt. „Deshalb hätten wir gern ein paar Rampen mehr“, sagen Jeelka und Thorge Jaspers vom Jugendbeirat, der die Idee für einen Sponsorenlauf entwickelte: Bis zum 29. September können Teilnehmer eine vorgegebene drei Kilometer lange Strecke durch das Dorf laufen. Yvonne Rosenberg-Lüken, die den Beirat betreut, hat mit drei Sponsoren verabredet, dass sie für jeden Teilnehmer drei Euro für den Skaterpark spenden. Wer sich per E-Mail an jbg.grossenwiehe@gmx.de anmeldet, erhält eine Startnummer und kann dann laufen, wann er möchte. Bürgermeister Michael Schulz freut sich zur Initiative: „Sie haben gute Ideen. Es läuft sehr gut an mit dem Jugendbeirat.“