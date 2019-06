von Gero Trittmaack

25. Juni 2019, 16:55 Uhr

Rendsburg | Ein 79-Jähriger hat am Dienstag in Rendsburg erhebliche Brandverletzungen im Gesicht erlitten, als er versuchte, seine brennende Gartenlaube zu löschen. Laut Polizei war sie gegen 12.20 Uhr in einer Kleingartenanlage in Flammen aufgegangen, nachdem der Rentner vor der Hütte Laub verbrannt hatte.