Medelby : Lars L. wird vermisst — sein Auto wurde gefunden

Die Polizei vermutet, dass der 44-Jährige mit seinem Auto unterwegs ist.

Avatar_shz von Schleswiger Nachrichten

17. April 2020, 12:11 Uhr

Medelby | Seit Donnerstagnachmittag wird der 44-jährige Lars L. aus Medelby vermisst. Er benötigt dringend ärztliche Hilfe.

Am Freitagmittag wurde das Fahrzeug des Vermissten, ein Ford Edge in schwarz, amtliches Kennzeichen FL-LL 1975, in der Straße Zur Bleiche in Flensburg aufgefunden. Der 44-Jährige wird weiterhin vermisst.

Lars L. ist 1,88 Meter groß und wiegt 95 Kilogramm. Er hat rotblondes Haar und trägt einen Dreitagebart. Zur Bekleidung kann nichts gesagt werden.

Wer Lars L. gesehen hat, wird gebeten, unverzüglich den Polizeiruf 110 zu wählen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?