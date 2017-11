Recyclinghof in Kropp : Lange Planungen, schneller Bau

vergrößern 1 von 1 Foto: krabbenhöft 1 von 1

von Maike Krabbenhöft

erstellt am 04.Nov.2017

Nach zweijähriger Planungsphase war es gestern soweit: In der Kropper Industriestraße erfolgte der Spatenstich für den Bau einer neuen Annahmestelle der Abfallwirtschaft Schleswig-Flensburg. Auf dem rund 3500 Quadratmeter großen Grundstück werden Container für das Sammeln von Wertstoffen aufgestellt sowie ein Annahmecontainer mit sanitären Anlagen. Es entsteht eine reine Sammelstelle, die weitere Verwertung erfolgt andernorts.

Bisher hätten die Kropper Bürger bis nach Schleswig, Borgstedt oder Pahlen fahren müssen, um ihre Wertstoffe loszuwerden – daher sei der neue Recyclinghof ein Muss, meinte Momme Thiesen, Vorsitzender des ASF-Aufsichtsrats. „Das Angebot gilt ausdrücklich auch für die Nachbarn in Owschlag“, betonte er.

ASF-Geschäftsführer Lutz Döring war sichtlich froh, dass die Bauarbeiten endlich beginnen können. „Wir haben ja ein paar Ehrenrunden drehen müssen“, sagte er angesichts einer langen Planungsphase „für ein relativ kleines Projekt“. Ursache dafür sei der Grundwasserschutz gewesen, fuhr er fort. Wenn neue Flächen versiegelt werden, gelten inzwischen sehr hohe Standards, um schädliche Einträge zu minimieren. So auch bei der ASF-Annahmestelle, wo künftig Wertstoffe wie Sperrmüll, alte Textilien, Papier und Grüngut in Containern gesammelt werden sollen. Um zu verhindern, dass vom Regen ausgeschwemmte Schadstoffe ins Grundwasser sickern, wird ein sogenannter Retentionsbodenfilter verbaut. Diese Maßnahme erkläre die relativ hohe Investitionssumme von einer Million Euro, sagte Lutz Döring. Dieses System soll die Schadstoffe zurückhalten.

Für den Standort Kropp habe man sich aufgrund mehrerer Faktoren entschieden, so der ASF-Geschäftsführer. Dazu zählten die Lage, die vorhandene Infrastruktur sowie die sehr gute Erreichbarkeit für die Bürger. „In Kropp gibt es ein Einzugsgebiet von 16 000 Menschen“, so Lutz Döring. Für sie würden die Wege in Zukunft erheblich kürzer werden. Eigentlich „wollten wir hier noch mehr Fläche kaufen, aber der Rest war schon weg“, wandte er sich mit einem Augenzwinkern an Bürgermeister Stefan Ploog.

Dieser wiederum betonte, dass es immer der große Wunsch der Gemeinde gewesen sei, eine eigene Annahmestelle von der Abfallwirtschaft zu erhalten. Der Tag des offiziellen Spatenstichs sei wichtig, da es ein Zeichen sei, „dass es endlich voran geht“, meinte er. Die Kropper würden sich freuen, dass sie bald nicht mehr um Schleswig rumfahren müssten, „um ihre Sachen loszuwerden“ und immer wieder nachfragen, wann es los gehe, fuhr Ploog fort. Der Bürgermeister zeigte sich optimistisch: „Mitte nächsten Jahres werden wir den Hof in Betrieb nehmen können.“

„Am kommenden Montag gehen die Arbeiten los“, sagte Bauingenieur Stefan Peper von der beauftragten Firma Medelbyer Tiefbau. ASF-Geschäftsfährer Lutz Döring rechnete mit einer Bauzeit von sechs Monaten. Und: Trotz der kostenintensiven und aufwendigen Arbeiten „werden wir die Abfallgebühren nicht erhöhen – sie bleiben konstant“, betonte Momme Thiesen.