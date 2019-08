einweihung in Langballig : Langballigau hat seine Seebücke wieder

Bei der feierlichen Einweihung gestern wurde die touristische Bedeutung des Bauwerks hervorgehoben.

von shz.de

25. August 2019, 17:40 Uhr

Langballig | „Abgeschieden, aber glücklich“, das wird im kürzlich veröffentlichten Teilhabeatlas Deutschland dem Kreis Schleswig-Flensburg bescheinigt. Dieses Urteil griff Landrat Wolfgang Buschmann gestern bei der Einweihung der neuen Seebrücke in Langballigau auf. Die Menschen vor Ort identifizieren sich nach seinen Worten mit ihrem Gemeinwesen und hätten das Gefühl der Selbstwirksamkeit. „Sie nehmen eine Sache in die Hand und sind dabei erfolgreich.“ Das neue Bauwerk sei dafür ein hervorragendes Beispiel.

Bei der Begrüßung mit schönstem Sommerwetter hatte sich Bürgermeister Kurt Brodersen über die große Zahl der Ehrengäste und die vielen Besucher gefreut. Er erinnerte an den langwierigen Planungsvorlauf und den schwierigen Entscheidungsprozess und dankte der Gemeindevertretung „für nicht immer leichte und schon gar nicht leichtfertige Beschlüsse“. Zufrieden zeigte er einen gerade eingegangenen Bescheid, mit dem eine Förderung von 311.000 Euro zugesagt wurde.

Im Vorfeld hatten nachträglich vergebene zusätzliche Baumaßnahmen, verschärfte Sicherheitsanforderungen und teilweise erheblich verteuertes Material die ursprünglich auf 300.000 Euro gedeckelten Kosten auf 566.000 Euro hochgeschraubt. Neben der Förderung übernimmt das Amt 20.000 Euro. Den Rest trägt die Gemeinde. Die Brücke befindet sich im Eigentum des Kreises, ist aber – wie der gesamte Hafen – bis 2061 aufgrund eines Erbbaurechtsvertrages im Besitz der Gemeinde.

Ehrenbürgermeister Peter Dietrich Henningsen, in dessen Amtszeit die ersten Planungsschritte erfolgten, war sich sicher: „Die Brücke steht für unser Image als Hafen und seine touristische Bedeutung.“ Er erinnerte an das Jahr 1868, als erstmals eine Schiffsverbindung nach Langballigau eingerichtet wurde, die anschließend von der Flensburger Bürgerschaft rege für Kaffeefahrten genutzt wurde.

Nachdem der Landrat, der Bürgermeister und dessen Vorgänger ein Willkommensschild an der Brücke enthüllt und das Absperrband durchtrennt hatten, unterschrieben sie eine Einweihungsurkunde, die dann in eine Flasche kam. Diese wurde danach von Bord des Seenotrettungsbootes „Werner Kuntze“ in der Mitte der Außenförde ins Wasser geworfen. Überraschend tauchte dabei Meeresgott Neptun auf und hievte eine schwere Kiste an Bord, ausdrücklich für die Kinder an Land. Dort geöffnet, war sie voll süßer Kleinigkeiten.

Als erste zugreifen durften die kleinen Sängerinnen und Sänger des Kinderchores des Grundhofer Gesangvereins, die vorher unter Leitung von Susanne Fenselau die Feierstunde musikalisch eröffnet hatten. Zusammen mit Chorleiter Ronald Balg trugen später auch die Männer noch einige Seemannslieder vor. Denjenigen, der die Flaschenpost findet und die Urkunde dem Bürgermeister zurückgibt, erwartet ein besonderes Geschenk.