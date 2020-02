Im Real-Markt in Schleswig : Landwirte kaufen sämtliche Milchprodukte der Firma „Milram“ auf

Zahlreiche Bauern trafen sich zu einer Protestaktion, um für faire Preise von Lebensmitteln zu demonstrieren.

Schleswig | Der bundesweit entflammte Streit um faire Preise für landwirtschaftlichen Produkte zieht auch in Schleswig weiter seine Kreise. Im Real-Markt an der Flensburger Straße trafen sich am Sonnabend mehr als 20 Landwirte, die sämtliche Milchprodukte der Firma „Milram“ im Wert von 763,11 Euro aufkauften.

Deutsches Milchkontor fordert höhere Preise

Hintergrund der Protestaktion waren für die Landwirte die ihrer Meinung nach nicht zufrieden stellenden Preisverhandlungen zwischen der Molkerei „Deutsches Milchkontor“ (DMK) und der Retail Trade Group (RTG), die für die Einkäufe der Real-Märkte in Deutschland verantwortlich ist. Das DMK, zu der auch „Milram“ gehört, fordert von der RTG eine Preiserhöhung von „Milram“-Produkten zugunsten der Bauern. Die Retail Trade Group weist diese Forderungen allerdings zurück.

Schnelle Organisation durch großes Netzwerk

Die Kaufaktion hatte Thomas Andresen vom Hof Barslund in Lindewitt organisiert. Gemeinsam mit Gleichgesinnten startete er innerhalb der Bewegung „Land schafft Verbindung“ einen Protestaufruf. Ähnliche Kaufaktionen hat es bundesweit bereits in anderen Real-Märkten gegeben. „Das Ganze war schnell organisiert, da wir über die Bewegung über ein großes Netzwerk verfügen“, erklärt Andresen.

Mit dem Kauf von sämtlichen „Milram“-Produkten wolle man den Verbrauchern die möglichen Auswirkungen von zu geringen Milchpreisen vor Augen führen. „Wir wollten mit der Aktion ein Zeichen für faire Preise setzen. Der Massenkauf sollte zeigen, wie es aussehen kann, wenn die Regale irgendwann mal leer bleiben.“

Thomas Andresen

Große Resonanz auf Facebook

Andresen veröffentlichte Bilder und einen Text zur Protestveranstaltung auf der Facebook-Seite vom Hof Barslund und erhielt viel positive Resonanz. Bei über 3600 „Gefällt mir“-Angaben wurde der Beitrag (Stand gestern) mehr als 1000 Mal geteilt und erhielt rund 270 Kommentare. Darin wurde vor allem auch Kritik an der Preispolitik von Real laut.

Den Vorwurf des Preisdumpings weist die Handelskette allerdings entschieden zurück. Nach Angaben von Pressesprecher Markus Jablonski hält Real die Forderungen des DMK nach erhöhten Preisen für ungerechtfertigt, da sie für den Markt zu einer Benachteiligung gegenüber den dominierenden Konzernen wie Edeka, Rewe, Aldi und Lidl führen würde. „Selbstverständlich begrüßen auch wir die Absicht, höhere Verkaufspreise am Markt zu etablieren, wenn dadurch nachweislich tatsächlich die Wertschöpfung für die Milchbauern gestärkt wird“, betont Jablonski.

Milram stoppt Lieferung

Als Reaktion auf die zurückgewiesenen Forderungen hat „Milram“ derweil die Lieferung ihrer Produkte an Partner der RTG gestoppt. Auf Seiten von Real wolle man auch weiterhin auf nachhaltige Produkte setzen und nun andere Molkereiprodukte neu in die Sortimente mit aufnehmen.

Lebensmittel gehen an die Tafel

Die große Menge an gekauften Milchprodukten hat zumindest schon einen Abnehmer gefunden. Die Landwirte spendeten ihre Einkäufe allesamt an die Schleswiger Tafel. „Hätten wir unsere gesammelten Einkäufe selbst verbrauchen wollen, dann hätten wir in den kommenden Wochen nichts anderes als Käse essen müssen. Bei der Tafel ist es dann deutlich besser aufgehoben“, betont Andresen.