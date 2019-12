Schleswig : Landrat Wolfgang Buschmann rechnet mit höheren Kosten für den Busverkehr

Kreis Schleswig-Flensburg: Rückblick auf die wichtigsten Themen des Jahres.

von Gero Trittmaack

19. Dezember 2019, 18:33 Uhr

Schleswig | Es ist schon Tradition, dass Landrat Wolfgang Buschmann kurz vor Jahresende zum Gespräch einlädt, um die aus seiner Sicht wichtigsten Themen der vergangenen zwölf Monate herauszustellen und einen Ausblick auf das kommende Jahr zu geben.

Wenig verwunderlich, dass Buschmann als wichtigste bevorstehende Aufgabe die Sicherung des Busverkehrs im Teilnetz West ansprach. Nachdem die Rhode Verkehrsbetriebe erklärt hatten, aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr für eine Verlängerung der einstweiligen Erlaubnis zur Verfügung zu stehen, hatte sich der Kreis für eine sogenannte Notvergabe entschieden – deren Frist eigentlich in der Nacht zu heute abgelaufen wäre. Die Verwaltung hatte Verträge mit den Anforderungen an die Busunternehmen in der Region verschickt und auf Angebote gewartet. Bis gestern aber war es nicht zu einem Abschluss gekommen. „Es gibt noch Nachfragen zu den geforderten Leistungen und zu finanziellen Aspekten“, sagte Buschmann, der bewusst offen ließ, ob der Kreis nur mit einem oder mehreren Unternehmen verhandelt. Allerdings erwartet der Landrat jetzt eine schnelle Einigung – deshalb wurde die Angebotsfrist auch nur um einen Tag verlängert.

Es wird teurer werden, davon können wir ausgehen. Wolfgang Buschmann, Landrat

Buschmann machte deutlich, dass der Kreis bei den Leistungen keine Abstriche machen werde und eine Notvergabe für zunächst ein halbes Jahr mit der Option von drei Verlängerungen anstrebt. „Damit wollen wir uns eine gewisse Flexibilität für den Fall erhalten, dass es noch Bewerbungen für die einstweilige Erlaubnis von einem Konkurrenten gibt.“

Auch wenn Buschmann sich nicht dazu äußerte – als Favorit für die Notvergabe mit Beginn des Betriebs ab 1. Januar müssen die Rohde Verkehrsbetriebe gelten. Und Buschmann ist sich auch im Klaren über die Finanziellen Folgen: „Es wird teurer werden, davon können wir ausgehen.“ Bisher hat Rohde pro Jahr 2,05 Millionen Euro für die Leistungen erhalten.

Kreisverwaltung auf Facebook

Eine andere Leistung wird der Kreis Schleswig-Flensburg voraussichtlich noch im ersten Quartal des neuen Jahres anbieten – eine eigene Facebook-Seite, die als leicht zugänglicher ständig offener Kommunikationskanal zwischen Bürgern und Verwaltung dienen soll. Das besondere Augenmerk der Seite soll auf Dienstleistungen der Verwaltung Kreispolitik, dem Kreis als Arbeitgeber, Wohn-, Lebens- und Wirtschaftsstandort sowie als Ausflugs- und Urlaubsziel liegen. Zuständig für die Seite ist eine Social-Media-Managerin, die von einem Team von sieben Mitarbeitern unterstützt wird.

Es sollen vier Millionen Euro eingespart werden

Bei seinem Rückblick kam Buschmann zunächst noch einmal auf den Haushalt zurück, der nach zähen Verhandlungen mit der Politik den Kreistag passiert hatte – mit der Erwartung, dass im Laufe des Jahres rund vier Millionen Euro eingespart werden, um ein Defizit zu vermeiden. Der Landrat machte deutlich, dass eine solche Summe nur schwer zu erwirtschaften sei – auch wenn diese nur etwa ein Prozent des 400-Millionen-Euro-Haushalts ausmacht. Allerding s sind 70 Prozent des Haushalts unantastbar, weil es sich dabei um sogenannte Transferleistungen handelt, die unter anderem Kosten für Kinder- und Jugendhilfe und Sozialleistungen enthalten. Diese Ausgaben sind gesetzlich festgeschrieben, das Geld stammt vornehmlich von Bund und Land und darf somit nicht gekürzt werden.

Zulassungsstelle zieht um

Viele der Themen, die den Kreis im vergangenen Jahr stark beschäftigt haben, werden auch nach Silvester und weit darüber hinaus Thema sein. Dazu gehört neben den ambitionierten Projekten wie das integrierte Schleiprogramm, das Umweltprogramm, die Entwicklung von Danewerk/Haithabu und die Sanierung des Wikingecks auch die Optimierung der Zulassungsstelle, die in das Gewerbegebiet St. Jürgen direkt an den Kreisverkehr in ein bereits vorhandenes Gebäude verlagert werden soll. Der Umzug ist für Anfang 2021 geplant.