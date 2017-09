Landrat stellt sich dem Wettbewerb

vergrößern 1 von 2 Foto: Dewanger 1 von 2

von Martin Engelbert

erstellt am 19.Sep.2017 | 11:22 Uhr

Ausschreiben oder nicht ausschreiben? So lautete die Frage, die der Hauptausschuss des Kreises in seiner jüngsten Sitzung zu entscheiden hatte, als es um die künftige Besetzung der Landratsstelle ging. Landrat Wolfgang Buschmann hat seit fast fünfeinhalb Jahren den Posten inne, auf sechs Jahre ist er gewählt, seine Amtszeit endet am 22. Mai 2018. Buschmann würde, wie er in der Sitzung bekräftigte, nach eigenem Bekunden gerne weiter machen, und auch die Mitglieder des Hauptausschusses machten deutlich, dass sie mit seiner Arbeit zufrieden sind. Dennoch herrschte im Ausschuss keine Einigkeit über das weitere Vorgehen. Während die SPD sich klar dafür aussprach, den Landrat in der Sitzung des Kreistages am 13. Dezember ohne Gegenkandidaten einfach wiederzuwählen, bestand die CDU darauf, den Posten auszuschreiben.

Die SPD sprach Landrat Wolfgang Buschmann das Vertrauen aus und warb dafür, die Stelle ohne Ausschreibung erneut an den Amtsinhaber zu vergeben. „Landrat Dr. Buschmann war unser Mann, ist unser Mann und soll unser Mann bleiben“, sagte Ingo Degner, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion. Buschmann habe in seiner bisherigen Dienstzeit hervorragend mit dem Ehrenamt zusammengearbeitet und die Kreisverwaltung gut aufgestellt. „Buschmann hat so viel Wichtiges umgesetzt und so vieles angestoßen, das in den kommenden Jahren seine Wirkung entfalten wird, da wären wir doch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir in rasender Fahrt die Zugmaschine wechseln würden.“ Wenn nun die CDU unbedingt ausschreiben wolle, hätte er damit auch kein Problem, so Degner, zumal er wisse, dass auch Buschmann mit der Ausschreibung kein Problem habe. Schade sei es jedoch um die Kosten, die die Ausschreibung verursache. „Aber Demokratie kostet eben etwas!“

„Diese Stelle ist auszuschreiben“, bekräftigte Ausschussvorsitzender Thomas Detlefsen. „Die CDU hat in dieser Angelegenheit eine klare Sichtweise. Transparenz gehört in diesem Verfahren ganz klar dazu. Es geht schließlich um eine herausragende Position“, so Detlefsen. „Wenn der Landrat jetzt in einem öffentlichen Verfahren klare Mehrheiten erhält, wird eher die Position gestärkt, als wenn es nur eine interne Bewerbung gibt.“ Dies habe der Landrat selbst auch mehrfach deutlich gemacht.

Detlefsen stellte überdies klar, dass auch seine Fraktion mit der Arbeit des Landrates zufrieden sei. Der Landrat habe erfolgreich dicke Bretter gebohrt. Nun gehe es darum, die großen Aufgaben, die man angegangen sei, gemeinsam umzusetzen.

Die von der SPD bemängelten Kosten für das Bewerbungsverfahren bezeichnete Detlefsen als vorgeschobenes Argument. Die kolportierten 30 000 Euro seien angesichts des „schmalen Verfahrens, das wir angeschoben haben“, zu hoch angesetzt.

Zustimmung für Degners Ansatz gab es zunächst von Gudrun Lemke (SSW), die sich den Worten Ingo Degners anschloss und von Christoph Jaenicke von den Grünen, der sagte: „Wir sind auch der Meinung, dass eine Ausschreibung nicht notwendig ist.“

Buschmann selbst stellte klar, dass er eine Ausschreibung auch für die beste Lösung halte und er sich gern dem Wettbewerb stelle.

Letztlich folgten die kleinen Parteien der Argumentation der CDU, sodass der Ausschuss schließlich bei Enthaltung der drei Mitglieder der SPD-Fraktion für die Ausschreibung der Landratsstelle stimmte. Bis zum 14. Oktober haben Bewerber noch Zeit, ihre Unterlagen beim Kreispräsidenten Ulrich Brüggemeier einzureichen.



