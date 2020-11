Amt Haddeby : Landfrauen basteln einen Adventskranz für die Kirche

Auf dem XXL-Adventskranz soll am Sonntag das erste Licht angezündet werden.

27. November 2020, 15:41 Uhr

Busdorf/Güby | Haddebys Landjugend hat ihre Erntekrone, die sie traditionell der Kirchengemeinschaft in der St-Andreas-Kirche überreichen. Die Landfrauen aus Haddeby, die sich vor einem Jahr in einem Verein zusammengeschlossen haben, wollen sich nun mit einem Adventskranz für die Gemeinschaft einsetzen. „Wir wollten auch ein Projekt haben, was wir jedes Jahr machen wollen und dann kamen wir auf die Idee des Adventskranzes. Wir haben bei unseren Pastoren und der Kirche angefragt, alle waren begeistert“, sagte Vorsitzende Stefanie Schnack-Seemann aus Lottorf.

Gemeinsam packten Stefanie Schnack-Seemann, Sonja Rößler-Ebert und Nele Schulz tatkräftig an, um den Kranz im XXL-Format zu binden. Unterstützt wurden die Landfrauen von Philipp Stoltenberg, Mitglied der Haddebyer Landjugend und Forstwirt der „Schlei-Tanne“ in Güby, der das Landfrauen-Team auf dem Forstgelände begrüßte. „Die Aktion unterstütze ich sehr gerne“, sagte Philipp Stoltenberg.

Heute wird der Adventskranz im Gewölbe von Haddebys Kirchengebäude montiert, damit dieser zum Adventsgottesdienst am Sonntag mit dem ersten Licht präsentiert werden kann.