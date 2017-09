Nach „Sebastian“ kam der regen : Land unter an der Nordlicht-Schule

vergrößern 1 von 1 Foto: Kuhl 1 von 1

von Birthe Herbst-Gehrking

erstellt am 15.Sep.2017 | 07:00 Uhr

Daran war Sturm „Sebastian“ nicht mehr Schuld. Gestern sorgte ergiebiger Dauerregen dafür, dass es an vielen Stellen im Kreis Schleswig-Flensburg Land unter hieß. „Innerhalb von sechs Stunden sind 18 Liter pro Quadratmeter gefallen“, sagte Thomas Vietense vom Schleswiger Wetterdienst gestern auf Nachfrage.

Normal sei an einem solchen Tag ein Niederschlag von 0,5 bis 1,8 Liter pro Quadratmeter. „Heute zieht ein sehr schmales Regenband von der dänischen Grenze bis Eckernförde über dem Kreis Schleswig-Flensburg hinweg“, erklärt Thomas Vietense die Wettersituation. Die bereits am Vortag gefallenen Regenmassen von 22 Liter pro Quadratmeter hätten zusätzlich dazu beigetragen, dass das Wasser sich seinen eigenen Weg suchte.

Besonders schlimm hatte es gestern die gerade eröffnete Nordlicht-Schule in Süderbrarup erwischt. An der westlichen Ausfahrt hatte sich nach den starken Regenfällen ein Teich gebildet. Das Wasser sammelte sich an der tiefsten Stelle des noch nicht fertig gestellten Außengeländes und war so tief, dass es bis zu den Einstiegen der Schulbusse reichte.

Da diese jedoch weiter einsatzbereit sein mussten, wurde das Wasser durch Mitarbeiter des Süderbraruper Bauhofs abgepumpt. Auch der Einsatz eines Abwassertransportfahrzeuges sorgte zumindest dafür, dass der Pegel über Tag nicht weiter anstieg. Als erste Maßnahme wurde die Ausfahrt gestern für alle Autos gesperrt. Das sorgte zum Schulschluss dafür, dass sich abholende Eltern in ihren Autos und die Schulbusse die schmale Einfahrt teilen mussten. Dank eines schnellen Polizeieinsatzes kam es dabei aber zu keinen Problemen.

Grund für den ungewollten Wassereinbruch sind die noch nicht vollständig abgeschlossenen Arbeiten im Außenbereich. Denn die Wasser ableitenden Bauelemente, sogenannte Rigolen, werden erst in den nächsten Wochen geliefert. „Langfristig gesehen haben wir das Problem aber im Griff“, erklärte Normen Strauss vom Süderbraruper Hauptamt. Bis zu den Herbstferien sei alles erledigt.

Auch in Kappeln sorgte der Dauerregen für gleich vier Einsätze der Feuerwehr. In mehreren Häusern waren die Keller vollgelaufen und mussten ausgepumpt werden. „Wir sind seit elf, halb zwölf auf den Füßen, und spätestens seit dem dritten Einsatz haben wir nasse Füße“, sagte Einsatzleiter Knud Seiler. In Schleswig trat der Kälberteich über seine Ufer. Wo man sonst gemütlich auf einer Bank am Ufer sitzen kann, hätte man sich gestern nasse Füße geholt.

Das sind gestern keine Einzelfälle: „Wir haben seit heute morgen 31 Einsätze der Feuerwehren im gesamten Kreisgebiet verzeichnet“, sagte ein Sprecher der Leitstelle Nord. Vor allem Keller mussten ausgepumpt werden. Für alle Wassergeplagten gibt es heute jedoch Entwarnung: Das schmale Regenband soll bis heute Morgen weitergezogen sein.