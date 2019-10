Schlammschacht bei den Freien Wählern : Lambert Gatzen und Hans-Werner Jarmer sprengen die Schleswiger Kreistagsfraktion

Kreisvorsitzender Wolfgang Warwel spricht von Hetz-Mails und will ein Parteiausschlussverfahren gegen Gatzen.

von Gero Trittmaack

11. Oktober 2019, 16:34 Uhr

Schleswig | Nächster Eklat im Kreistag Schleswig-Flensburg: Am Mittwoch hat sich nach einer internen Sitzung die dreiköpfige Fraktion der Freien Wähler selbst zerstört. Die Mitglieder Lambert Gatzen, der ursprünglich für die AfD in den Kreistag gewählt worden war, und Hans-Werner Jarmer (ehemals Bündnis für Bürger) erklärten ihren Austritt aus der Fraktion. Zurück bleibt Wolfgang Warwel, der Kreisvorsitzende Freien Wähler. Der aber kann allein keinen Fraktionsstatus erlangen.

Das bedeutet: Es wird im Kreistag demnächst vier Mitglieder der Freien Wähler als Einzelkämpfer geben: Warwel, Gatzen, Jarmer – und Klaus-Dieter Wagner, der die Fraktion im Juni vergangenen Jahres nach einem Machtkampf mit Warwel verlassen hatte.

Der Landesvorsitzende kam nicht zu Wort

Das neueste Zerwürfnis ereignete sich während einer Fraktionssitzung am Mittwoch, an der auch der Landesvorsitzende Gregor Voht teilnahm. Der sollte auf Anregung von Wolfgang Warwel eigentlich über Rechte und Pflichten der Abgeordneten und der bürgerlichen Mitglieder sowie die Voraussetzungen für korrekte Anfragen und Anträge im Kreistag aufklären. Allerdings kam es nicht dazu, wie Voht auf Nachfrage berichtete: „Nach den Regularien legten Gatzen und Jarmer offenbar vorbereitete Austrittsschreiben auf den Tisch und gingen. Ich habe versucht nach dem Hintergrund zu fragen, habe aber keine Antwort bekommen.“

In den Fraktionssitzungen gab es Schimpfworte, und es flogen auch schon mal Akten durch die Gegend. Lambert Gatzen

Und dann begann die Schlammschlacht: Gatzen begründete den Austritt mit dem Verhalten seines ehemaligen Fraktionsvorsitzenden: „Es war nicht möglich, wirklich Politik zu machen. In den Fraktionssitzungen gab es Schimpfworte, und es flogen auch schon mal Akten durch die Gegend. Herr Warwel leidet offenbar unter Wahrnehmungsstörungen, er hält sich selbst für den großen Zampano und alle anderen für blöd. Das wollten wir nicht mehr mitmachen.“

Gatzen ist sehr gefährlich und scheut nicht vor Manipulationen und Wortbrüchen zurück. Wolfgang Warwel

Warwel selbst richtet schwere Vorwürfe gegen Gatzen. In einer Mail an Hans-Werner Jarmer, die unserer Redaktion vorliegt, bedauert Warwel, auf Gatzen „hereingefallen“ zu sein. Er schreibt von Hetz-Mails, von finanziellen Zusagen an bürgerliche Mitglieder, die unzulässig gewesen seien, und von nicht abgesprochenen Anträgen unter seinem eigenen Briefkopf. Warwels Fazit: „Gatzen hat alle gegeneinander aufgehetzt mit dem Ziel, unsere Fraktion zu zerlegen.“ Und weiter: „Gatzen ist sehr gefährlich und scheut nicht vor Manipulationen und Wortbrüchen zurück.“ Warwel äußert die Meinung Gatzens Seilschaften müssten vom Staatsschutz geprüft werden und kündigte an, ein Parteiausschlussverfahren auf den Weg bringen zu wollen.

Wie es mit den Freien Wählern weitergeht, bleibt offen. Warwel schreibt, es würden Verhandlungen geführt, lässt aber offen, wer mit wem spricht. Gatzen sieht keine Möglichkeit für eine Einigung. „Ich sehe im Moment vier einzelne Freie Wähler, die alle Anspruch auf eine Führungsposition erheben. Dabei wird es wohl auch bleiben. Aber alle vier werden Anspruch auf einen Sitz im Hauptausschuss und im Ältestenrat des Kreises erheben. Da wünsche ich dem Kreispräsidenten schon mal viel Spaß.“ Auf die Frage, ob er sich nun einer anderen Fraktion anschließen wolle, antwortete er: „Im Moment nicht.“

Hilfe von außen werden die heillos zerstrittenen Freien Wähler wohl nicht bekommen. Der Landesvorsitzende Gregor Voht zeigte jedenfalls wenig Neigung, sich in die „verfahrene Situation“ einzumischen. „Für das weitere Verfahren ist allein die Kreisvereinigung zuständig.“