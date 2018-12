E-Mobile in Glücksburg : Ladestationen dringend gesucht

In Glücksburg gibt es kaum öffentliche Strom-Tankstellen – obwohl viele Touristen mit E-Fahrzeugen kommen.

26. Dezember 2018

Noch ist es nicht akut, aber im Zuge des zu erwartenden Anstiegs von elektrisch betriebenen Autos könnte Glücksburg als Tourismus-Ort eines Tages Probleme bekommen. Keine Lademöglichkeiten – keine Touristen, so lässt es sich grob zusammenfassen.

Das Thema beschäftigt die Politik. Burkhard Repenning (FDP) lädt hin und wieder Experten zum Vortrag. Zuletzt kam Reinhard Christiansen in den Tourismus-Ausschuss. Der frühere Landwirt von der Westküste ist extrem umtriebig in Sachen erneuerbare Energien. In seiner Heimatgemeinde Ellhöft hat er einen Bürgerwindpark aufgebaut. Wegen überlasteter Stromnetze aber sind seine Mühlen vom Abschalten bedroht. Darum plant Christiansen eine Wasserstofftankstelle für das 130-Seelen-Dorf. Mit dem Strom aus dem Windpark, so seine Überlegung, könnte Wasserstoff produziert werden. Der wiederum kann mithilfe von Brennstoffzellen in Strom umgewandelt werden. Allerdings: Damit sich so etwas lohnt, müsste sich ganz Ellhöft Autos mit Brennstoffzellen anschaffen – und viele Pendler nach Dänemark und Sylt ebenfalls.

Es handelt sich um ein teures und spannendes Projekt – und für Glücksburg ziemlich abwegig. Dort stehen kaum Windräder und noch sind kaum Autos mit Brennstoffzellen auf dem Markt.

Das Thema Elektromobilität bleibt trotzdem aktuell – egal, ob der E-Motor mit Wasserstoff oder mit aufladbaren Akkus betrieben wird. Das denkt auch Bürgervorsteherin Christina Kieback. „Wir sind jetzt schon hintendran“, mahnte sie auf der Sitzung. Sie verwies auf Statements der aktuellen dänischen Regierung. Diese strebt an, ab 2030 keine Neuwagen mit Verbrennungsmotoren mehr zuzulassen.

Es sind zur Zeit vor allem die Touristen aus Skandinavien, die die Hotellerie vor Ort auf Trab halten. „Die meisten unserer Gäste mit E-Autos kommen aus Dänemark“, sagt Michael Bach, Marketing-Chef im Alten Meierhof. Der Autobauer Tesla sponserte dem Hotel drei Ladesäulen. Zwei sind es am Strandhotel – auch fort gibt es viele dänische Gäste, bis zu fünf Prozent kommen mit E-Autos. „Glücksburg sollte bei der Entwicklung der E-Mobilität mit dabei sein“, denkt Markus Schiller, Direktor des Strandhotels.

Wichtig für viele E-Mobilisten ist, dass der Strom fürs Auto aus CO2-freier Energiegewinnung stammt. Auf Solarstrom-Produktion hat Christoph Koeppen bereits beruflich gesetzt. In Hamburg hat er eine Firma für solare Großprojekte. In Glücksburg investierte er in die Ferienhaus-Anlage „Glück in Sicht“. Dort gibt es vier Ladesäulen, weitere sollen auf dem Parkplatz des gerade im Bau befindlichen Restaurants entstehen. Nach grober Schätzung kommen 20 Prozent der Gäste der Anlage bereits jetzt mit einem E-Auto.

Die Ladesäule von „artefact“, Glücksburgs Informations-Zentrum für erneuerbare Energien, steht direkt unter einem Solardach und wird tagsüber darüber mit Strom versorgt. Nachts fließt laut „artefact“-Leiter Werner Kiwitt norwegischer Wasserkraft-Strom. Die Ladesäule steht Gästen des Hauses zur Verfügung. Wenn jemand aus der Nachbarschaft fragt, kann er gegen eine kleine Spende tanken.

Doch damit gibt es Kiwitt nicht zufrieden. Langfristig möchte der Vorsitzende des örtlichen Touristik-Vereins und Stadtvertreter ein „Dörpsmobil“ für Glücksburg installieren. Üblicherweise schaffen sich Bürger gemeinschaftlich solch ein elektrisch betriebenes Leih-Auto mit Fördermitteln an und organisieren den Verleih selbst.

Aber es geht möglicherweise auch anders: Werner Schweizer, Bürgermeister von Klixbüll, hat das „Dörpsmobil“ für Schleswig-Holstein entwickelt. „13 Fahrzeuge werden bereits eingesetzt, in Vorbereitung sind an die 25 überall in Schleswig-Holstein“, sagt Schweizer. Ab 2019 unterstützt das Land Schleswig-Holstein das Projekt. Dann werde eine hauptamtliche Stelle für drei Jahre geschaffen und die Entwicklung einer Buchungsapp unterstützt.

Glücksburg investiert aktuell in eine Ladesäule direkt vor dem Rathaus. „Die Säule steht bereit, das Stromkabel ist gelegt. Wir warten jetzt nur noch, dass der Beton abbindet“, sagte Bauamtsleiter Egon Perschk. Das wäre die erste öffentliche Ladesäule des Ortes.