Ulsnis : Ladestation auf dem Friedhof

In Ulsnis soll eine Außensteckdose an der Leichenhalle installiert werden. Die Gemeinde unterstützt die Sanierung der Mauer am Ehrenmal.

von Claus Kuhl

01. Januar 2019, 17:47 Uhr

Das Verhältnis von Kirchengemeinde und Kommune ist in Ulsnis sehr gut. Deshalb beschloss die Gemeindevertretung, die Instandsetzung der Mauer am Ehrenmal mit einem Drittel der Kosten von 2200 Euro zu unterstützen. Die Restsumme soll zu gleichen Teilen von der Kirchengemeinde und der Gemeinde Steinfeld übernommen werden.

Die von der Kirchengemeinde geplante behindertengerechte Sanierung des WCs in der Leichenhalle wird laut Kostenvoranschlag 15 500 Euro kosten. 6000 Euro hat dafür der Förderverein der Kirche als Zuschuss zugesagt. Von den Restkosten wird die Gemeinde Ulsnis ebenfalls ein Drittel übernehmen. Als Besonderheit soll eine Außensteckdose zum Aufladen von E-Bikes und Smartphones angebracht werden.

Etwas tiefer in die Tasche greifen muss die Gemeinde bei der Reparatur des Geräteschuppens neben dem Kindergarten.

Denn das alte Dach aus Wellfaserplatten ist undicht und kann nicht mehr saniert werden. Eine Neueindeckung mit Blechplatten wurde für 10 200 Euro in Auftrag gegeben.

Die Gemeinde kann sich diese Ausgaben leisten, da die Jahresrechnung 2017 einen Überschuss von 52 500 Euro ergab, welcher der Ergebnisrücklage zugeführt wurde. Die liquiden Mittel zum Jahresende stiegen dadurch auf fast 800 000 Euro.

Für den Bebauungsplan Ulsnisland wurde der Aufstellungsbeschluss gefasst. Durch eine Beschränkung auf zwei Wohnungen pro Haus soll verhindert werden, dass dort eine reine Ferienhaussiedlung entsteht.

Die Abwasseranlagensatzung wurde geändert. Die Regelabfuhr kostet nun 110 Euro Grundgebühr zuzüglich 36 Euro pro abgefahrenen Kubikmeter Klärschlamm.

In einer der nächsten Sitzungen soll die Anlage eines Gemeindewappens beraten werden. Dazu wurden die Bürger aufgefordert, Motivvorschläge zu machen.