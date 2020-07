Bildung in Schleswig : Kurdische Literatur für die Stadtbücherei

Schriftsteller Eziz Xemcivin schenkt der Bücherei rund 40 neue Bücher – allesamt in kurdischer Sprache.

15. Juli 2020, 08:31 Uhr

Schleswig | Solche Bücher hat es in der Schleswiger Stadtbücherei noch nicht gegeben. Der in Schleswig lebende kurdische Schriftsteller Eziz Xemcivin überreichte der Bücherei um Leiterin Petra Herzig am vergangenen Dienstag rund 40 neue Bücher – allesamt in kurdischer Sprache.

Eziz Xemcivin hielt bereits im Frühjahr auf Einladung des internationalen Kulturzentrums „Zik Zak“ eine Lesung in der Stadtbücherei, die auf kurdisch abgehalten und ins Deutsche übersetzt wurde. Die Veranstaltung sorgte für große Resonanz und schaffte es sogar bis in die kurdischen Medien. „Daraufhin hat mir ein Verlag aus Berlin ein großes Paket mit rund 40 kurdischen Büchern nach Schleswig geschickt. Diese möchte ich nun gerne der Stadtbücherei zur Verfügung stellen“, sagt Xemcivin, der in Schleswig unter anderem auch Kurse in der kurdischen Sprache gibt. „Die Spende ist dabei so etwas wie ein Dank dafür, dass wir hier eine Lesung in kurdischer Sprache abhalten durften“, so Xemcivin.

Unter den nun ausleihbaren Exemplaren sind unter anderem Romane für Erwachsene, Gedichte, aber auch Kinderbücher zu finden. „Damit können die Kinder, die mit der kurdischen Sprache aufgewachsen sind, nun auch etwas in ihrer Sprache lesen. Das ist eine wirklich schöne Sache“, sagt Silke Nissen vom Verein „Zik Zak“, der die Bücheraktion als Zentrum für internationale Kreativität unterstützt hat.

Petra Herzig freut sich über die neue Vielfalt, die es durch die kurdischen Bände nun in der Bücherei zu lesen gibt. „Es ist toll zu sehen, was sich aus so einer Vorlesung, wie wir sie im Frühjahr hier hatten, entwickeln kann. Solche Bücher sind natürlich etwas Besonderes und ganz bestimmt nicht leicht zu bekommen“, sagt sie.