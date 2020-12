Brebel : Kunsthandwerker produzieren ihre Ware seit acht Jahren im Ohlsenhof

Fünf Erwachsene und vier Kinder teilen sich das Gebäude in Brebel.

Süderbrarup | Zusammen wohnen und arbeiten, ein tolles Lebenskonzept, welches eine Wohngemeinschaft von fünf Erwachsenen und vier Kindern im alten Ohlsenhof in Brebel seit über acht Jahren umsetzt. „Wir haben einfach alle unsere Träume erfüllt“, sagt Goldschmied Vincenz Vogt (51). Er stellt in seiner Werkstatt Schmuck und Bronzefiguren her. Um die Produkte anzubieten, fehlen natürlich die Kunsthandwerkermärkte, und ihr Ladengeschäft in Lindaunis im Café ist wieder geschlossen.

Während der Corona-Zeit hat die Gruppe angefangen, ihren zirka eineinhalb Hektar großen Garten neu zu gestalten. „Wir sind viel draußen, arbeiten körperlich und das überbrückt die eingeschränkte Zeit sehr gut“, berichtet Vogt und ergänzt, dass auch Obstbäume und Gemüse angepflanzt wurden, und, extra für eine Zeit, in der man gar nicht weiß wie es weitergeht, ein Kartoffelacker. „Na ja, ehrlich gesagt können wir alle Kartoffeln nicht mehr sehen“, sagt er schmunzelnd und ergänzt, dass die Kinder schon nach Nudeln fragten.

Seine Partnerin Imke Prinzhorn (47) ist Keramikerin und stellt in ihrer Töpferei im Haus Gebrauchskeramik her. Vor einem Jahr kam dann noch eine Ölküche dazu, in der Leif to Baben (53) Körperöle herstellt. Da allen die „Verkaufsräume und -möglichkeiten“ mehr oder weniger erstmal genommen wurden, haben sie nun den Vorraum der Werkstätten zu einem kleinen Laden umfunktioniert und stellen dort ihre handgefertigten Waren aus. Weiterhin bieten sie über Kommissionsware auch anderen Kunsthandwerkern die Möglichkeit, ihre Ware anzubieten. „Wir versuchen, zurechtzukommen und es ist es wichtig flexibel zu sein“, meint Vogt.

Ab sofort ist die Werkstatt (Klein Brebel 5) jeden Donnerstag, Freitag und Sonnabend von 11 bis 17 Uhr geöffnet.