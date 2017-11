Offene Ateliers in Schleswig : Kunstgenuss bei Grammophon-Klängen

vergrößern 1 von 3 Foto: Kleimann-Balke (3) 1 von 3





Durch das Haus von Heidi und Hans-Peter Scheibel klingt die kräftige Stimme von Enrico Caruso, für die Ewigkeit auf einer Schellackplatte konserviert. Vorsichtig dreht Hans-Peter Scheibel an der kleinen Kurbel seines rund hundert Jahre alten Grammophons, um es erneut aufzuziehen. Seine zerbrechlichen Schellackplatten spielt er kaum noch auf dem alten Gerät ab. Zu groß ist die Sorge, dass etwas kaputt geht. „Reparieren kann das kaum noch jemand.“ Heute macht er jedoch eine Ausnahme, denn gemeinsam mit 16 anderen Künstlerinnen und Künstlern öffnet seine Frau Heidi an diesem Wochenende ihr Atelier für Besucher – und seine Musik passt perfekt zum Motto.

Die Schleswiger Künstler wollten ein Thema bearbeiten, das bildende Kunst und Musik verbindet. Mit dem diesjährigen Motto „Augenmusik“ ist das gelungen. In der neunten Auflage der Offenen Ateliers spüren die Künstlerinnen und Künstler in ihren Arbeiten der Frage nach, was die bildende Kunst mit der Musik verbindet und worin die Unterschiede bestehen.

Heidi Scheibel verbindet in ihren Arbeiten immer wieder Musik und Kunst. Zum Beispiel in ihren Tanzbildern, in denen die Musik allein durch die ausdrucksstarke Darstellung von Balletttänzern hörbar wird. Ihre „Sirenenklänge“ illustrieren die Geschichte von Odysseus. Der Held aus der griechischen Mythologie ließ sich an den Mast des Schiffes binden, um den betörenden Gesang der Sirenen zu hören, ohne sich vor Verzückung anlocken zu lassen. Ihre todbringenden Sirenen verpackt die Künstlerin in modische Outfits. „Denn sie singen nicht nur schön, sondern bieten auch etwas für das Auge“, sagt sie schmunzelnd.

Während Heidi Scheibel in ihren Bildern die Musik zum Klingen bringt, macht Susanne Pertiet Rhythmen und Klänge für die Augen wahrnehmbar. „Ich kann in keinem Konzert sitzen, ohne dass ein Bild in meinem Kopf entsteht“, sagt sie, „dabei ist es egal, um welche Musikrichtung es sich handelt. Sie muss nur richtig gut sein.“ Ihre Eindrücke skizziert sie, bevor sie übersetzt werden und aus Klängen Formen und Farben werden.

Im Tonstudio von Björn Mummert, der als Gast an den Offenen Ateliers teilnimmt und den Kreis zwischen bildender Kunst und Musik schließt, entsteht gerade ein Soundtrack. „Ich habe ein neues Drehbuch für ein Wikingerspiel bekommen“, erzählt er, „eine Trommel habe ich schon eingespielt.“ Seine Besucher können ihm beim Komponieren über die Schulter blicken.

Im kleinen Atelier von Imme Feldmann stapeln sich großformatige Mappen. Darin liegen Drucke, sorgfältig mit Japanpapier voneinander getrennt. Sie blättert vorsichtig durch eine Mappe und erklärt, warum sich ihre Arbeit zu einem großen Teil auf den Holzschnitt konzentriert. „Meine Formensprache ist abstrakt und plakativ. Der Holzschnitt eignet sich dazu besonders gut.“ Mit klaren Formen und Linien formuliert sie kritisch, aber humorvoll ihre Sicht der Dinge. Gerne erklärt sie ihren Gästen, wie aus einem Gedanken schließlich ein fertiger Holzschnitt wird.

„Wir sind zum ersten Mal hier“, erzählt Cornelia Glitscher aus Hamburg, „es ist total schön, und die Atmosphäre ist einfach wunderbar.“ Sie steht mit einer kleinen Gruppe Besucher im Atelier von Beate Schuppan-Kaack. An den Wänden hängen vielfältigen Arbeiten, in denen sich ein Element häufig wiederfindet – Wasser. „Wasser ist mein Hauptelement. Ich muss es immer sehen.“ Kein Wunder, dass auch Fische in ihrem Leben eine große Rolle spielen. „Sie sind immer in großen Gruppen unterwegs, ohne sich anzurempeln. Leider verstehen wir ihre Sprache nicht“, bedauert sie.

„Das war das lebhafteste Offene Atelier, das ich bisher erlebt habe“, resümiert Susanne Pertiet, „vielleicht lag es am Thema. Es war sehr interessant, welche Ideen, Beobachtungen und Fragen die Besucher damit verbunden haben.“ Offenbar lockte das Thema viele bisher unbekannte Gesichter in die Schleistadt. Sie kamen aus Hamburg, Kiel und Flensburg. „Darunter auch ein Musiker, der sich meine Bilder ansah und dann auf seiner Gitarre improvisierte“, erzählt Pertiet. Und so waren die Offenen Ateliers wieder ein Gewinn für alle Beteiligten. Für die Besucher, die tiefe Einblicke in Arbeitsweisen, Gedanken und Emotionen der Künstlerinnen und Künstler bekamen. Aber auch für die Künstler selbst, die ebenfalls spannende und mitunter inspirierende Begegnungen genießen konnten.

Am Donnerstag wird um 19 Uhr unter dem Titel „Augenmusik“ die Ausstellung zu den Offenen Ateliers in der Volkshochschule Schleswig eröffnet.