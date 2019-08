„heimat“ in Schleswig : Kunstfestival „Popkiss“: Ein Ende mit Küssen

Das Kunstfestival „Popkiss“ läuft noch bis diesen Sonnabend. Veranstalter Mario Hoff ist mit Resonanz zufrieden.

von Alf Clasen

28. August 2019, 17:52 Uhr

Schleswig | Veranstalter Mario Hoff hat ein positives Fazit des an diesem Sonnabend zu Ende gehenden Popart-Festivals „Popkiss“ gezogen. „Ich bin mehr als zufrieden“, sagte er und verwies auf die über 3500 Gäste, die die Ausstellung in den vergangenen knapp sechs Wochen in der „Heimat“ besucht hätten. „Es war ein Wagnis, ungewöhnliche Kunst und internationale Künstler in Schleswig zu präsentieren.“ Aber das Risiko habe sich gelohnt, so Hoff, der nicht vergaß zu betonen, dass dieses Kunstfestival ohne die Unterstützung mehrerer Schleswiger Unternehmen nicht möglich gewesen wäre, da es keine öffentliche Förderung gegeben habe.

Zufrieden seien auch die mehr als 60 Künstler gewesen, sagte Hoff. Sie hätten über 800 Werke in einer sich stets verändernden Ausstellung präsentiert und viele von ihnen verkauft. Stolz zeigte sich der Festivalmacher, dass es es gelungen sei, auch Eventkünstler wie den in der Szene berühmten „Track“ nach Schleswig zu locken, um hier live auf der Bühne zu tätowieren. „Das war eines der Happenings, die man sonst eigentlich nur aus Großstädten kennt“, so Hoff.

Der Abschluss des Festivals steht unter dem Motto „Jeder Kuss geht mal zu Ende“. Noch bis einschließlich Sonnabend kann die Ausstellung jeweils ab 11 Uhr besucht werden, ab morgen allerdings nur in eingeschränkter Konstellation.

Inmitten der Kunstwerke wird dann am Sonnabend um 20 Uhr Fips Asmussen „Witze am laufenden Band“ in der „Heimat“ präsentieren. Für seine Show gibt es noch Karten, unter anderem im Ticketcenter der SN im Stadtweg 54.