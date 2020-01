Kulturpreisträger gesucht

von Gero Trittmaack

Schleswig | Der Kulturpreis des Kreises Schleswig-Flensburg wird in diesem Jahr in der Kategorie Niederdeutsches Theater verliehen. Ingo Degner, Vorsitzender des Kreiskulturausschusses, ruft alle Bürgerinnen und Bürger, Gemeinden, Städte und Ämter und Kultureinrichtungen auf, bis zum 31. März bei der Kulturstiftung in Schleswig Vorschläge einzureichen. Jeder Vorschlag sollte ausführlich schriftlich begründet sein. Eigenbewerbungen sind ebenfalls möglich.

Im Kreis Schleswig-Flensburg gibt es eine Vielzahl von engagierten niederdeutschen Laienspielgruppen, die eine bunte Mischung an plattdeutschen Theaterstücken präsentieren. Mit hohem zeitlichem Einsatz und viel Leidenschaft wird umgeschrieben, geprobt, werden Kulissen gebaut und Kostüme angefertigt.

Das Immatrielle Kulturerbe „Niederdeutsches Theater“ ist eine der Hauptsäulen niederdeutscher Kultur. Als gesprochene Sprache wird „Platt“ auf diese Weise für ein nicht immer plattkundiges Publikum lebendig und erfahrbar.

Der Kulturpreis des Kreises Schleswig-Flensburg wird alle vier Jahre für kulturelle Leistungen unter besonderer Berücksichtigung des Nachwuchses verliehen. Er besteht aus einer Ehrenurkunde und ist mit einem Geldbetrag von 2 500 Euro dotiert. Nach den Vergaberichtlinien wird der Kulturpreis an Personen verliehen, die im Kreisgebiet wohnen oder in ihrem kulturellen Wirken eine besondere Beziehung zum Kreis Schleswig-Flensburg aufweisen. Eine unabhängige Jury wird über die Vorschläge beraten. Die Bekanntgabe des Preisträgers ist für Juni geplant. Ansprechpartner Vorschläge und Bewerbungen ist die Kulturstiftung des Kreises, Telefon 04621 / 96 01 18, E-Mail: kulturstiftung@kultur-schleswig-flensburg.de.