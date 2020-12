Schleswig : Kulturhaus mit Nebenkosten jetzt bei knapp 19 Millionen

Mit Außenanlagen und Südflügel liegt die Planung jetzt bei 18,9 Millionen Euro. Politik sieht weiteren Beratungsbedarf und nimmt das Thema von der Tagesordnung zweier Ausschüsse.

Avatar_shz von Joachim Pohl

06. Dezember 2020, 17:20 Uhr

Schleswig | Das langfristige Großprojekt „Kulturhaus auf der Freiheit“ dreht über den Jahreswechsel eine Ehrenrunde. Eigentlich sollten morgen der Kulturausschuss und der Bauausschuss in einer gemeinsamen Sitzung die Planung einen entscheidenden Schritt weiter bringen. Doch das Thema wurde kurzfristig Mitte letzter Woche wieder von der Tagesordnung genommen. Es gebe noch weiteren Beratungsbedarf in den Fraktionen, sagte Fabian Bellinghausen, Vorsitzender des Bauausschusses, dazu gegenüber den SN.

Der Beratungsbedarf ergibt sich vermutlich aus den Zahlen, die in der Beschlussvorlage VO/2020/024 enthalten sind. Unterm Strich steht für die Gesamtkosten des Projekts einschließlich Außenanlagen und Südflügel jetzt die Summe von 18.915.500 Euro. Davon entfallen in dieser Übersicht 12,9 Euro auf das Kulturhaus selbst, das in dieser Übersicht „Theaterprojekt“ heißt. Zur Erinnerung: Die Ratsversammlung hatte am 11. Februar 2019 eine „Gesamtkostenobergrenze“ von 12 Millionen Euro für das Theaterprojekt beschlossen.

Es sei nicht wirklich überraschend, dass die Gesamtkosten deutlich höher ausfallen würden, sagte CDU-Vertreter Helge Lehmkuhl. Zwar musste man schon „erstmal schlucken“ angesichts dieser Zahlen. Doch genau über diese Zahlen wolle man in näherer Zukunft mit den Architekten des Büros PPP sprechen, das den Zuschlag für das Projekt bekommen hatte.

Auch wenn der Baupreisindex in jüngster Zeit „durch die Decke“ gehe, sei er „relativ zuversichtlich, dass wir das tatsächlich umgesetzt bekommen“. Er gehe davon aus, dass der ursprüngliche Plan eines Baubeginns 2022 realistisch sei.

Ähnlich sieht es auch Babette Tewes, Vorsitzende des Kulturausschusses, die in Absprache mit Fabian Bellinghausen das Thema wieder von der Tagesordnung genommen hat. Schließlich habe man jetzt zum ersten Mal konkrete Zahlen zu einzelnen Posten. Grundsätzlich habe man damit rechnen müssen, dass das Gesamtprojekt samt Südflügel und Außenanlagen „eine ganze Ecke teurer wird“ als die stets im Raum stehenden zwölf Millionen.

Doch darüber müsse man miteinander reden. „Ist es wirklich notwendig, eine Großküche zu installieren?“, nennt sie als Beispiel eine Frage. „Das Kulturhaus steht, aber es ist kein Selbstläufer“, sagt die Grünen-Vertreterin. Man müsse jetzt die unterschiedlichen Standpunkte zusammenbringen und verdeutlichen, was das Kulturhaus für Schleswig und für das Landestheater bringt. Sie sagte allerdings auch, dass man in dem abgestuften Verfahren immer noch die Möglichkeit habe, „die Reißleine zu ziehen“.