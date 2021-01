Trotz Lockdown : Künftige Fünftklässler erhalten Einblicke in Schleswiger Dom- und Lornsenschule

In diesem Jahr finden nicht die üblichen Präsentationsveranstaltungen statt.

von Sven Windmann

24. Januar 2021, 17:36 Uhr

Schleswig | In dem einen Video spielt der Schulleiter auf der E-Gitarre und erlaubt dabei Einblicke in sein Büro. In einem anderen Clip taucht man in die Welt der Naturwissenschaften ein. Und in weiteren Filmen kommt man den Geheimnissen alter Sprache auf die Spur oder erfährt, welch große Bereicherung es sein kann, gemeinsam mit anderen Menschen auf einer Bühne zu stehen.

Sven Windmann

Die Domschule hat sich in den vergangenen Wochen einiges einfallen lassen, um sich umfangreich und in allen Facetten vorzustellen. Insgesamt 17 Videos wurden teils sehr aufwändig produziert, damit insbesondere die künftigen Fünftklässler und ihre Eltern einen möglichst guten Eindruck von dem Gymnasium bekommen. Die Ergebnisse gibt es ab sofort auf der Homepage der Schule (domschule-sl.de) zu sehen.

Viele Kinder müssen sich in diesen Wochen entscheiden und sich für die weiterführenden Schulen anmelden. Das Problem: Durch den Corona-Lockdown finden in diesem Jahr nicht die üblichen Präsentationsveranstaltungen, Tage der offenen Tür oder auch Schnupper-Unterrichtseinheiten statt.

Weiterhin individuelle Schulführungen möglich

„Wir haben uns also überlegt, wie wir uns als Schule möglichst so präsentieren können, wie wir sind“, sagt Schulleiter Paul Auls. Dafür hätten sich in den vergangenen Wochen viele Lehrer und auch Schüler ins Zeug gelegt, um die Videos zu produzieren. „Da steckt viel Arbeit drin. Aber ich finde, es hat sich gelohnt“, sagt Auls. Weiterhin bietet die Domschule sonnabends (nach Anmeldung) Führungen durch die Schule an. Dabei wird jeweils nur eine Familie von einem Lehrer begleitet. Auch das käme sehr gut an, so Auls. Denn man könne sehr individuell auf Fragen und Wünsche eingehen. „Mehr als das zu normalen Zeiten möglich ist, wenn wir gruppenweise durch die Schule führen.“

Charlotte Hohlweg

Auch die Lornsenschule hat sich Gedanken darüber gemacht, wie mit der in diesem Jahr außergewöhnlichen Situation umgehen soll. Auch hier gibt es individuelle Führungen (ebenfalls nur mit Anmeldung), und auch hier wird in einem Video die Schule vorgestellt. Zudem gibt es Clips zu sehen, die in den vergangenen Jahren erstellt wurden. Im Mittelpunkt steht aber ein Online-Informationsabend, der am 16. Februar stattfinden soll. Infos hierzu gibt es ab Freitag unter www.lornsenschule.de. Ob auch die Domschule auf einen Live-Infoabend per Stream setzt, entscheidet sich ebenfalls zeitnah.