Schleswiger Stadtgeschichte : Kühne Idee für das Holmer Noor

Der Schleswiger Jürgen Griese schlägt vor, den Holmer Noorweg zu entfernen und die Wasserfläche extrem zu vergrößern.

Avatar_shz von Joachim Pohl

08. Oktober 2020, 17:30 Uhr

Schleswig | Es klingt nach einer verwegenen Idee, und das ist es wohl auch: Die künstliche Trennung des Holmer Noors durch den Mitte der 1930er Jahre gebauten Holmer Noorweg wird aufgehoben, die Straße und der Damm darunter zurückgebaut, die kleine Wasserfläche wird nahezu bis zu ihrem ursprünglichen Ausmaß vor allem nach Nordwesten hin vergrößert. In der Folge müssten die Verkehrsströme zwischen Altstadt und Freiheit neu sortiert und umgelenkt werden.

Ende August hatte die Stadt die Anlieger der westlichen Freiheit aufgerufen, ihre Gedanken und Vorschläge zur Planung für die Freiheit zu äußern. Nun wohnt Jürgen Griese zwar nicht auf der westlichen und auch nicht auf der östlichen Freiheit, sondern am anderen Ende der Stadt. Aber der pensionierte Lehrer der Kreisberufsschule, der 1991 von Hamburg nach Schleswig kam, hat sich schon immer für Stadtgeschichte, Stadtentwicklung und Naturschutz interessiert und fühlte sich berufen, den großen Wurf ins Spiel zu bringen.

„Das Holmer Noor ist mit Abstand im übelsten Zustand von allen Teilbereichen der inneren Schlei.“ Griese beginnt seine Ausführungen mit einem kraftvollen Statement – und legt noch eines nach: „Eine Schande für Schleswig und seine Bürger.“ Dabei bezieht er sich nicht nur auf die zunehmende Verlandung, die auch natürliche Ursachen hat, sondern vor allem auf die künstliche Teilung und vor allem auf die Nutzung des Noors als Müllkippe und als Kläranlage für giftige Abwässer der früheren Lederfabrik.

Das Holmer Noor ist heute nur noch ein kleines Gewässer östlich des südlichen Endes des Holmer Noorwegs. Der Mühlenbach fließt durch das Noor und weiter in die Schlei. Der frühere, heute weitgehend verlandete, westliche Teil hat zwar keine eigene Bezeichnung, ist aber letztlich Teil des einst deutlich größeren Binnensees. Eine früher schiffbare Verbindung zwischen Noor und Schlei trennte Altstadt und Holm und machte diesen zu einer Insel. Dieser Wasserlauf wurde mit Bau der Knud-Laward-Straße zugeschüttet.

„Der Rückbau des Straßendamms ermöglicht eine grundlegende Sanierung des Holmer Noores und eine Renaturierung seines westlichen und nördlichen Teils“, so Griese weiter. „Auch die Altstadt und der Holm würden wieder in ihrer historischen Stellung zum Holmer Noor erlebbar werden.“ Ein mittlerweile verstorbener Holmer Fischer habe ihm persönlich berichtet, wie er mit seinem Boot bei Sturm im Noor einen sicheren Liegeplatz angesteuert habe.

Bis in jene Zeit war das Noor sogar ein fischreiches Gewässer. Das änderte sich, nachdem die Lederfabrik Knecht & Wördemann, die an der heutigen Kreuzung von Holmer Noorweg und alter Kreisbahntrasse ihren Sitz hatte, giftige Abwässer in Klärbecken im Holmer Noor angelegt hatte. „Das 1,5 Hektar große frühere Firmengrundstück ist durch Arsen- und Chromsalz verseucht“, berichteten die SN vor elf Jahren. Das verseuchte Erdreich ist noch heute vorhanden, wurde seinerzeit nur mit einem Vlies abgedeckt, auf das 1000 Lkw-Ladungen Kies geschüttet wurden. Auf einen kompletten Austausch des Erdreichs verzichtete die Stadt damals wegen der Millionenkosten.

Der andere Sündenfall liegt direkt gegenüber, auf der westlichen Seite des Holmer Noorwegs. Hier begann die Stadt in den 30er Jahren, Müll und Bauschutt zu verklappen. Was heute undenkbar wäre und einen Aufschrei der Entrüstung hervorrufen würde, war damals pragmatischer Alltag. Der – damals vermutlich weniger belastete Müll – wurde einfach ins Noor gekippt. Später wurden darüber Schrebergärten angelegt.

Doch der studierte Maschinenbauer Griese denkt auch verkehrspolitisch. Für ihn ist es undenkbar, den zunehmenden Verkehr zur Freiheit allein über die Knud-Laward-Straße abzuwickeln. Nach Rückbau des Holmer Noorwegs würden künftige Bewohner dann vermutlich über Fjordallee, Ilensee und Klosterhofer Straße in die Innenstadt fahren und gerade letztere stark belasten. Griese fordert deshalb, das Gros des künftigen Verkehrs über die Pionierstraße abzuleiten und über die Schleidörferstraße mit der Innenstadt zu verbinden.

Differenziert, aber nicht grundsätzlich abgeneigt beurteilt Klaus Nielsky, Bürgermeister a.D., Holm-Bewohner und Vorsitzender der Gesellschaft für Stadtgeschichte, Grieses Ausführungen: „Ohne mir jede Formulierung zu Eigen zu machen (zum Beispiel ‚Eine Schande für Schleswig und seine Bürger‘), halte ich die Idee, das Holmer Noor im Rahmen des Möglichen wieder erlebbarer zu machen, für überlegenswert. Dabei ist mir durchaus bewusst, dass Veränderungen auf sehr unterschiedliche Interessen stoßen werden, wie Historie, Umwelt- und Naturschutzbelange, natürlich auch die Finanzierung, und nicht zuletzt die aus der Sicht der Anlieger wichtigen Fragen der Verkehrsanbindung und des Parkraums. Es gilt also das Wünschbare mit dem Machbaren unter einen Hut zu bringen.“