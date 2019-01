Schleswig : Küchenbrand in der Michaelisstraße

Die Feuerwehr konnte einen Mann aus seiner Wohnung retten.

von Sven Windmann

28. Januar 2019, 17:56 Uhr

Bei einem Feuer in der Michaelisstraße ist am Montag ein Mann leicht verletzt worden. Gegen 8.30 Uhr ging der Notruf bei der Schleswiger Feuerwehr ein, die sich daraufhin mit beiden Löschzügen und insgesamt 30 Kameraden in Gang setzte. Aus dem Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses drang starker Qualm und Brandgeruch nach außen. „Das Feuer war in der Küche einer kleinen Wohnung ausgebrochen“, erklärte Wehrführer Sönke Schloßmacher gegenüber den SN. Unter Atemschutz sei es den Einsatzkräften schnell gelungen, die Flammen zu löschen. Gleichzeitig musste der Bewohner, ein älterer Herr, aus seiner Wohnung gerettet werden. Er wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Zur Sicherheit wurden auch die Bewohner der anderen drei Wohneinheiten über den Hinterausgang ins Freie geleitet. Verletzt wurde von ihnen niemand. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Brandes auf weitere Gebäudeteile verhindern. „Zum Glück hat sich das Feuer allein auf die Küche beschränkt. Wir waren rechtzeitig vor Ort“, so Schloßmacher. Nach etwa einer Stunde konnten er und seine Kollegen den Brandort wieder verlassen.