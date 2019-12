Neuer Bürgersteig und Asphalt an der K111 : Kronsgaard: Bauarbeiten ruhen bis Februar

Kronsgaards Haushalt für das Jahr 2020 ist nahezu ausgeglichen.

Avatar_shz von Ursel Köhler

29. Dezember 2019, 15:40 Uhr

KRONSGAARD | „Jetzt ist erstmal Schluss“, informierte Bürgermeister Wolfgang Kraack in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung Kronsgaard mit Blick auf den Ausbau der Kreisstraße 111. Wenn das Wetter es erlaube, gehe es im Februar weiter. Erst Fußsteig, dann Fahrbahn-Asphaltierung – so sehe der Plan aus, fügte er hinzu. Die Arbeiten sollen dann noch ein Vierteljahr in Anspruch nehmen.

Es tut sich etwas in Sachen Breitband. Wolfgang Kraack, Bürgermeister

Die Baggerarbeiten zur Verlegung der Leerrohre laufen. Allerdings sei, so der Bürgermeister, dabei eine Telefonleitung abgebaggert worden. Sein Fazit: „Es muss offensichtlich erst schlechter werden, bevor es besser wird.“

Kriterien für Bauplätze werden erarbeitet

Was das Baugebiet Nummer 5, „Schmiedekoppel“, betrifft, hat die Regionalentwicklung des Landes mitgeteilt, dass in diesem Bereich für den „örtlichen Bedarf“ nicht alles auf einmal bebaut, sondern „gestreckt“ werden sollte. Da kamen die Gemeindevertreter überein in einer Arbeitssitzung, Kriterien für die Vergabe der insgesamt 20 Bauplätze zu erarbeiten und diese bei der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung am Donnerstag, 30. Januar 2020, zusammen mit der Planerin vorzulegen.

Spielgeräte müssen betriebssicher gemacht werden

Als Ersatz für eine gefällte Kastanie ist nach den Worten des Bürgermeisters eine Stieleiche auf dem Kinderspielplatz gepflanzt worden. Die dortige Einfriedigung muss erneuert, Spielgeräte überholt werden, damit sie betriebssicher sind.

Gemeindevertreterin Inge Kraack beantragte eine Aktualisierung des Inhaltes der fünf Schaukästen in der Gemeinde – damit Urlauber wissen, wo sie sich befinden: eine Hausaufgabe für den Fremdenverkehrsausschuss.

Haushaltsplan 2020 sieht Jahresüberschuss von 900 Euro vor

Was die Finanzierung des Ortskernentwicklungskonzepts für Nieby, Pommerby, Kronsgaard und Hasselberg betrifft, haben sich diese vier Gemeinden die Kosten zu teilen. Für die 240 Einwohner zählende Gemeinde Kronsgaard bedeutet das auf der Grundlage von Steuerkraft und Einwohnerzahl einen Betrag von knapp 2000 Euro. „Gut angelegtes Geld“, so die einhellige Meinung.

Die Haushaltplanung für 2020 sieht im Ergebnisplan Erträge von 535.000 und Aufwendungen von 534.100 Euro und somit einen Jahresüberschuss von 900 Euro vor. Der Etat ist nach den Worten von Wolfgang Kraack „auf Kante genäht“. Noch nicht berücksichtigt sind dabei die Kosten für das Neubaugebiet, sie stehen noch nicht fest. Zu den größten und unvermeidbaren Kosten gehören die Umlagen, die an den Kreis und das Amt Geltinger Bucht – insgesamt rund 230.000 Euro – zu zahlen sind. Was die Hebesätze betrifft, bleibt es in Kronsgaard bei jeweils 280 Prozent für die Grundsteuern A und B sowie 330 Prozent für die Gewerbesteuer.