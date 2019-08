Ausschuss-Sitzung in Steinbergkirche : Kritik an Vorsitzendem Rolf Vilaumi

Mitglieder des Ausschusses für Soziales, Sport und Kultur kritisieren ihren Vorsitzenden für dessen Alleingänge.

von shz.de

16. August 2019, 10:07 Uhr

Steinbergkirche | Der Zustand der Spielplätze bereitet Rolf Vilaumi, Vorsitzender des Ausschusses für Soziales, Sport und Kultur der Gemeinde Steinbergkirche, Sorge. Seitens des TÜV habe es erhebliche Beanstandungen gegeben, die dringend beseitigt werden müssten, stellte er in der jüngsten Sitzung des Ausschusses fest.

Eine teilweise kontrovers geführte Diskussion entspann sich an den Themen Senioren- und Jugendbeirat. Es gab es an die Adresse von Vilaumi gerichtete Vorwürfe. Christiane Pareike kritisierte, dass der Vorsitzende zu viele Alleingänge mache. Das gehe nicht. Alle Mitglieder des Ausschusses müssten informiert und mit eingebunden werden.

Was den Seniorenbeirat betrifft, soll es nach den Worten von Vilaumi am 18. September eine Veranstaltung geben, um ältere Menschen zum Mitmachen zu animieren. Dazu habe er die Landtagsabgeordnete Birte Pauls eingeladen. Da Pauls Mitglied der SPD ist, kam aus den Reihen der CDU-Mitglieder im Ausschuss heftige Kritik. Eine solche Veranstaltung müsse unparteiisch sein. Der Vorschlag, dass doch auch die CDU einen Vertreter für die Informationsveranstaltung benennen könne, wies Jürgen Schiever, stellvertretender Bürgermeister von Steinbergkirche und Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes, zurück und beharrte darauf, dass das keine Parteien-Veranstaltung werden dürfe. Nun wird sich die Gemeindevertretung, die am 2. September tagt, mit dem Thema Seniorenbeirat zu befassen haben. Die Wahlen für diesen Beirat finden vermutlich im Oktober statt – nach einer Satzungsänderung per Briefwahl.

Was den Jugendbeirat betrifft, wurde moniert, dass das Interesse junger Menschen an einer Mitarbeit offenkundig nicht groß sei. Das müsse sich ändern. Dazu gehöre, sie rechtzeitig anzusprechen und auf Termine hinzuweisen. Da dürfe es keinen Schlendrian geben, fordert Kai-Ingwer Bendixen. Aus den Reihen der Zuhörer mahnte Birgit Nissen, die zusammen mit Jugendpfleger Bernd Jochimsen für die Herbstferien für Jugendliche eine Fahrt zum Hansa-Park plant, keinen Druck aufzubauen. Während dieser Fahrt könne mit den Jugendlichen gesprochen und auf der Grundlage des Feedbacks weiter entschieden werden.

Was die Spielplätze betrifft, dankte Rolf Vilaumi jenen CDU-Mitgliedern, die die Anlage an der Schulstraße ins Visier genommen hatten und „zupackten“.

Kai-Ingwer Bendixen bedauerte, dass die Kommunikation über die CDU-Initiative „verebbt“ sei. Silke Petersen von der Arbeitsgruppe „Spielplätze“ betonte, dass es noch viel zu tun gebe. Es gebe noch weitere Spielplätze, die dringend auf Vordermann gebracht werden müssten. Für den Spielplatz im Mühlenfeld seien neue Spielgeräte bestellt. Wenn dort die Geräte stehen, müsse der nächste Platz in Angriff genommen werden.

Die Frage nach der Pflege der Spielplätze blieb unbeantwortet. Die sei erforderlich, damit die Plätze nicht zuwuchern. Zwar gebe es in Steinbergkirche, so Markus Bösser, zwei Gemeindearbeiter. Aber die haben ein Riesengebiet in Stand zu halten. Die Arbeiten komplett auf sie abzuwälzen gehe nicht. Alle müssten sich Gedanken machen, wer was wann erledigen könne.