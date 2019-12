Mit Jugendkantorei, Domkantorei und Domchor : Krippenkurrende in Schleswig: Seit 72 Jahren Tradition

Das Singspiel hat auch im 72. Jahr seiner Aufführung nichts von seiner Faszination verloren.

22. Dezember 2019, 17:40 Uhr

Schleswig | Für viele Menschen fängt Weihnachten bereits mit der Krippenkurrende an. Seit 72 Jahren machen sich in Schleswig das Heilige Paar, Engel, Könige, Wirte und jede Menge Hirten gemeinsam von Kirche zu Kirche auf den Weg, um die Menschen mit ihrem Gesang auf die Weihnachtszeit einzustimmen. „Ihr Lieben, meine Singer, zu singen hebt nun an, damit das Spiel alsbald beginnen kann“, rief Sternträgerin Natalia Tronev in den Kirchenraum.

Die Menschen in der bis auf den letzten Platz besetzten Dreifaltigkeitskirche verfolgten das Geschehen mucksmäuschenstill, als der Tross von mehr als 50 Sängern aus Jugendkantorei, Domkantorei und Domchor um Chorleiterin Christina Selle dem Stern andächtig in Richtung Altar folgte. Der Engel Gabriel verkündete die frohe Botschaft der Weihnachtsgeschichte: So nahm das Singspiel des Chores im XXL-Format seinen Lauf.

Meira Benthack und Felix Pechan glänzten in ihrem Gesang als Maria und Josef. Sehenswert waren auch die zahlreichen Kinder, die als Hirten verkleidet die Krippenszene umrahmten. Mitgebrachte Kuscheltiere verkörperten die Herde der Schafe.

Seit 1948 ist die Faszination für die Krippenkurrende in Schleswig ungebrochen. Stimmgewaltige Choräle und die Texte der Lieder „Es ist ein Ros entsprungen“, „Friede sei Gott in der Höhe“, „Kommet ihr Hirten“, oder „Ich steh an deiner Krippe“ erwärmten damals wie heute die Herzen der Zuschauer – immer wieder wenige Tage vor Heiligabend, immer wieder in gleich mehreren Kirchen hintereinander.

Am Sonnabend kamen erneut etliche Besucher, um beim Singspiel dabei zu sein. Barbara Heller, die Ehefrau des damaligen Domkontors, hatte die Krippenkurrende vor 72 Jahren ins Leben gerufen. Seit 22 Jahren führt Christina Selle das musikalische Vermächtnis weiter, dessen Noten, Liedtexte und Fotografien in handgeschriebenen Büchlein als Schatz verwahrt werden.

Auch für Pastor Reinald Schröder ist die Krippenkurrende etwas ganz Besonderes, denn er ist bereits sei 62 Jahren aktiv dabei. Auch diesmal blieb er als singender Gastwirt in seiner Aufgabe standhaft.

Lange Pausen zwischen den Auftritten in der Dreifaltigkeitskirche, der katholischen St.-Ansgar-Kirche, der St. Paulus-Kirche und im Dom gab es für die Sänger nicht, denn der Zeitplan war eng getaktet.