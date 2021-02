Schleswig-Flensburg : Kreis hält wohnortbezogene Corona-Zahlen zurück

Der Kreis erhebt Zahlen zum unterschiedlichen Infektionsgeschehen im Kreisgebiet, untersagt aber die Veröffentlichung.

von Marle Liebelt

17. Februar 2021, 17:49 Uhr

Schleswig | Wie stark breitet sich das Coronavirus an meinem Wohnort? Besonders jetzt beschäftigt diese Frage die Menschen im Kreisgebiet. Das Infektionsgeschehen ist „diffus“, die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter, die englische Virusvariante breitet sich weiter aus, in Flensburg ist die Lage kritisch, in den im Süden angrenzenden Regionen sinken die Fallzahlen.

Was die Menschen im Kreis Schleswig-Flensburg nicht wissen: Wo im Kreis ist das Infektionsgeschehen besonders hoch?

Denn der Kreis veröffentlicht lediglich die Fallzahlen für den gesamten Kreis. Eine Aufschlüsselung nach Städten und Gemeinden; Fehlanzeige. Dabei liegen diese Zahlen vor und werden auch an die Städte und Gemeinden rausgegeben. Nur veröffentlichen dürfen sie sie nicht – eine Anordnung des Kreises.

Kreis bleibt dabei

Auf Anfrage unserer Redaktion bleibt der Kreis konsequent bei seiner Linie: „Wir veröffentlichen unsere Zahlen auf Kreis-Ebene. Eine wohnortbezogene Aufschlüsselung wird von unserer Seite nicht erfolgen“, teilt Martina Potztal, Pressesprecherin des Kreises mit. Unserer Bitte, den Landrat Dr. Wolfgang Buschmann dazu direkt zu befragen, wurde nicht nachgekommen.

Die Zurückhaltung der Zahlen begründet der Kreis zum einen im Datenschutz. Gerade in kleinen Gemeinden könne „eine Bekanntgabe von Corona-Fällen zu einem datenschutzrechtlichen Verstoß führen“. Deshalb habe das Land Schleswig-Holstein die Kreise und kreisfreien Städte dazu aufgefordert, eine Aufschlüsselung der Zahlen nach Wohnorten zu unterlassen.

Andere Kreise geben mehr preis

Daran hält sich der Kreis sehr konsequent. Und steht damit in der Region fast alleine da. In Nordfriesland sind die Zahlen immerhin für Festland und Inseln gesondert aufgeschlüsselt. In Rendsburg-Eckernförde werden sie aufgeschlüsselt nach Ämtern rausgegeben und Flensburg veröffentlicht, wo sich die Menschen angesteckt haben – zum Beispiel in der Familie, am Arbeitsplatz oder bei Freunden.

Diese Offenheit mit den Zahlen hält der Kreis Schleswig-Flensburg nicht für notwendig, wenn nicht sogar für kontraproduktiv: Ein weiterer Grund für das Zurückhalten dieser Auskünfte sei die Sorge, Bürgerinnen und Bürger, „die für den eigenen Wohnort die Fallzahl „Null“ lesen, könnten sich in falscher Sicherheit wiegen und aufhören, die bestehenden Regeln und Empfehlungen einzuhalten.“

Auch ämterbezogene Zahlen will der Kreis nicht mitteilen

Nun muss es nicht gleich die Gemeinde Ekenis sein, über die man die Zahlen rausgibt. Aber auch eine Aufschlüsselung nach den 13 Ämtern und fünf amtsfreien Städten bzw. Gemeinden kommt für den Kreis nicht in Frage.

Zur Größeneinordnung: Die meisten der Ämter zählen zwischen 8000 und 14.000 Einwohner. Ausnahmen nach unten bildet nur das Amt Kappeln Land mit knapp 1500 Einwohnern und die Stadt Glücksburg mit rund 6100 Einwohnern. Aber auch in diesen Größenordnungen ist eine Veröffentlichung von Fallzahlen ausgeschlossen.

Das sagen die Bürgermeister von Schleswig und Kappeln

Heiko Traulsen, Bürgermeister von Kappeln, hat die Zahlen bis in den Herbst hinein für den Postleitzahlen-Bereich 24376, auf der Homepage der Stadt veröffentlicht, wurde jedoch vom Kreis angewiesen, dies zu unterlassen. Die Postleitzahl 24376 umfasst sowohl Kappeln als auch einige umliegende Gemeinden, wie z. B. Hasselberg oder Grödersby – zusammengenommen also knapp mehr als 10.000 Menschen. Und das Interesse sei durchaus vorhanden, so der Bürgermeister.

Erst heute Morgen haben sich zwei Anrufer gemeldet und nach aktuellen Zahlen gefragt. Heiko Traulsen

Die Veröffentlichung auf der Homepage sei gut angekommen und die Bürger würden die Information vermissen. Aber das geht jetzt nicht mehr.

„Ich bin da zwiegespalten“, sagt der Bürgermeister. Einerseits wolle er gerne dem Interesse der Bürgerinnen und Bürger nachkommen und sie darüber informieren, wie es aktuell um das Infektionsgeschehen im Einzugsbereich steht, andererseits könne er natürlich auch verstehen, dass die Leute sich bei geringen oder nicht vorhandenen Inzidenzwerten nicht in Sicherheit wiegen sollen und fahrlässig in Bezug auf die Hygiene- und Abstandsregeln werden.

Bei der Stadt Schleswig findet das Zurückhalten der Daten keine Fans. Schleswigs Bürgermeister Stephan Dose hätte keine Einwände gegen eine Veröffentlichung der Infektionszahlen für die Stadt Schleswig und andere Kommunen im Kreis.

Ich glaube, dass das eine Information ist, die die Öffentlichkeit interessiert. Stephan Dose

Von der Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange wisse er, dass sie die aktuellen Zahlen sogar nach Infektionskreisen wie Familie oder Arbeitsplatz aufschlüssele. Auch das würde er für den Kreis Schleswig-Flensburg begrüßen.