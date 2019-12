Kreis-FDP wählt neuen Vorstand

von Gero Trittmaack

10. Dezember 2019, 09:53 Uhr

Schleswig | Die Kreis-FDP hat einen neuen Vorstand gewählt. Als Kreisvorsitzender wurde Carsten-Peter Brodersen (Fahrdorf) zum zehnten Mal in Folge wiedergewählt, zu seinen Stellvertretern wurden Marcus Fröhling (Husby) und Wilhelm Krumbügel (Lindewitt) gewählt. Neu wurden zudem vier Vertreter der Jungliberalen in den Kreisvorstand gewählt, was einen deutlichen Generationenwechsel markiert.

Inhaltlich hat sich der Kreisparteitag für einen vernünftigen Ausbau der Windenergie ausgesprochen und einen entsprechenden Antrag beschlossen. „Die Vorschläge von Bundeswirtschaftsminister Altmaier sind nicht zielführend und führen zu nichts. Das Land hat hier einen guten Kompromiss gefunden, der den Ausbau ermöglicht und nicht verhindert“, so Wilhelm Krumbügel. Dazu ergänzt Carsten-Peter Brodersen: „Wichtig für die Akzeptanz ist auch der Netzausbau, damit der Strom abtransportiert werden kann. Weiterhin muss sich der Kreis bemühen, energie-intensive Unternehmen anzusiedeln.“