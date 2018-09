Konzert mit Caspar Frantz

von

18. September 2018, 15:35 Uhr

Im Rahmen der Satruper Kammerkonzerte tritt Caspar Frantz am 23. September ab 17 Uhr im Forum des Bernstorff- Gymnasiums auf. Gespielt werden Werke von Haydn, Mozart und Schumann. Der gebürtige Kieler Caspar Frantz ist seit 2015 Professor für Kammermusik an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn-Bartholdy“ in Leipzig. Kartenreservierungen sind möglich unter der Telefonnummer 0 46 33 / 96 63 91.