Flensburg und Kreis Schleswig-Flensburg : Konfirmationen 2019 in der Übersicht

Neue Konfirmanden aus Flensburg, Sieverstedt, Oeversee, Jarplund, Rüllschau und Hürup.

von shz.de

28. Mai 2019, 17:59 Uhr

Weitere junge Menschen aus dem Kreisgebiet haben sich konfirmieren lassen und sind damit in das kirchliche Erwachsenenalter übergetreten.

Udo Fischer / Förde-Fotograf Fischer

In der St.-Georg-Kirche zu Oeversee wurden am 12. Mai folgende Jugendliche von Pastorin Ulrike Joos (links) konfirmiert: (v.l.) Leon Fynn Andresen, Mathis Probst, Peer Vollmer, Leon Koberg, Milan Schilling, Nico Nikulka, Kelvin Jansohn und Leon Andresen.

Udo Fischer / Förde-Fotograf Fischer

In der St.-Georg-Kirche zu Oeversee wurden am 18. Mai folgende Jugendliche von Pastorin Ulrike Joos (links) konfirmiert: (v.l.) Melvin Kraft, Jan Kretschmer, Janes Christiansen, Amelie Stahlbusch, Bjarne Wegener, Mariella Körner, Bjarne Lüttke und Tewe Thomsen.

Udo Fischer / Förde-Fotograf Fischer

In der St.-Georg-Kirche zu Oeversee wurden am 19. Mai folgende Jugendliche von Pastorin Ulrike Joos (links) konfirmiert: (v.l.) Nele Hahn, Ronja Bäßler, Toni Thomsen, Levke Hensen und Merle Nissen.

Fotografin Wiebke Köpke

In Sieverstedt hat Pastor Theo von Fleischbein folgende Jugendliche am 12. Mai konfirmiert: (v.l.) Thore Albertsen, Niklas Clausen, Marvin Friedhoff, Andre Johannsen, Lisa Simon, Hannah Wriedt Andresen, Tine Harms, Levke Marie Köpke und Jeremy Linka.

Udo Fischer / Förde-Fotograf Fischer

In der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Jarplund wurden am 11. Mai folgende Jugendliche von Pastorin Ulrike Joos (links) konfirmiert: (v.l.) Malte Petersen, Jolina Dahl, Dustin Krause, Hannah Peper, Laura Brix und Luca Matthiesen.

Udo Fischer/Förde-Fotograf Fischer

In der Michaeliskirche zu Rüllschau wurden am 12. Mai folgende Konfirmanden von Pastor Jan Christiansen (links) konfirmiert: (v.l.) Joshua Kahns, Pia Engelbrechtsen, Jesko Hansen, Niels Petersen, Jonas Petersen und Kjell Schreve.

Udo Fischer/Förde-Fotograf Fischer

In der Marienkirche zu Hürup wurden am 12. Mai folgende Konfirmanden von Pastor Jan Christiansen (links) konfirmiert: (v.l.) Kilian Staack, Bjarne Liebel, Swantje Hinrichsen, Timo Ettelt und Mika Pusch. Auf dem Foto fehlt Ann-Kristin Bock.