Goldene Konfirmation : Konfirmanden trafen sich in Hollingstedt

von shz

11. Oktober 2018, 17:00 Uhr

93 Konfirmandinnen und Konfirmanden der Jahrgänge 1966/67/68 feierten in der Kirchengemeinde Hollingstedt das Fest der Goldenen Konfirmation. Die Jubilare hatten an zwei Tagen viel Zeit, alte Freundschaften aufzufrischen, sich auszutauschen und die heutige Gemeinde mit ihren Erinnerungen zu vergleichen. Den Höhepunkt bildete ein festlicher Gottesdienst in der St. Nicolaikirche mit persönlicher Segnung.