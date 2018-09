Fahrdorf : Konditionsstarke Grundschüler

Haddebys Grundschüler an den Standorten in Busdorf und Fahrdorf gaben beim Lauftag alles und bekamen dafür Medaillen in Bronze, Silber oder Gold.

von shz.de

23. September 2018, 17:53 Uhr

Bevor das Sturmtief „Elena“ am Freitagvormittag mit seinen heftigen Windböen und Regenschauern über das Land fegte, hatten Haddebys Grundschüler an den Standorten in Busdorf und Fahrdorf ihren Lauftag bereits beendet. Dass Schulleiterin Sandra Hauschild die Veranstaltung um anderthalb Stunden vorgezogen hatte, erwies sich als richtige Entscheidung.

Während die Busdorfer Schüler eine Stunde am Haddebyer Noor liefen, bewiesen die Fahrdorfer Kinder auf dem Sportplatz am Lundbarg das selbe sportliches Durchhaltevermögen. Auch die Eichhörnchen-Gruppe der Fahrdorfer Kita „Schleiwind“ zeigte sich überaus begeistert, auf der Laufbahn dabei zu sein. Zahlreiche Eltern, Geschwisterkinder und auch die Lehrer liefen mit – oder feuerten die kleinen und großen Sportler mit Zuspruch und Applaus zur Motivation am Rande an. „Ganz toll gemacht. Das ist ja wirklich beachtlich“, lobte ein Großvater, der die Aktion verfolgte. Am Ende gab es für alle neben dem begehrten Silikon-Armband Auszeichnungen in Bronze, Silber oder Gold.