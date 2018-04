Schleswig/Busdorf : Kompromiss am Kreisel?

Die Ratsfraktionen finden offenbar einen gemeinsame Weg für den Bau eines Edeka-Marktes am Schleswiger Stadtrand.

von Sven Windmann

04. April 2018, 07:00 Uhr

Nach jahrelangem Gezerre und Gezanke um den Bau eines Supermarktes am Busdorfer Kreisel scheint nun tatsächlich Land in Sicht zu sein. In den vergangenen Wochen haben mehrere Gespräche hinter verschlossenen Türen stattgefunden zwischen Grundstückseigentümer, Investor, Landesplanung und der Politik aus Schleswig und Busdorf. „Mit dem Ergebnis“, wie Bauausschussvorsitzender Stephan Dose (SPD) erklärt, „dass sich eine Kompromisslösung abzeichnet.“

Lange hatte man darüber gestritten, ob auf dem rund 30 000 Quadratmeter großen Grundstück der Familie Schoppmeier-Söhrn – das zwar auf Busdorfer Gemeindegebiet liegt, aber direkt an den Friedrichsberg angrenzt – überhaupt ein Supermarkt entstehen soll. Zuletzt ging es nur noch darum, wie groß dieser sein darf. Im Juli 2016 hatte die Schleswiger Ratsversammlung einer Verkaufsfläche von 1250 Quadratmetern zugestimmt. Nachdem die Landesplanung in Kiel dann aber einem größeren Markt zugestimmt hatte, standen zuletzt 1640 Quadratmeter im Raum.

Diese sollen es nun auch tatsächlich werden – allerdings mit allem Pipapo. Das heißt, ein zuletzt geplantes Extragebäude für ein Café soll es nicht geben. Dies soll stattdessen in den Markt integriert und somit Teil der sogenannten Vorkassenzone werden, die von den 1640 Quadratmetern abgerechnet werden muss. Zum Hintergrund: Viele Mitglieder der Ratsversammlung fürchten, dass der neue Supermarkt zu Lasten des Friedrichsberger Einkaufszentrums gehen könnte. Somit wird um jeden Quadratmeter Verkaufsfläche gerungen.

„Ich werde sicherlich nicht jubeln. Aber wenn die anderen Parteien das mittragen, kriegen wir die Kuh vom Eis“, sagt Helge Lehmkuhl von der CDU zum Kompromissvorschlag. Er ist einer der Hauptkritiker des Bauvorhabens, weiß aber auch, dass die Schleswiger Politik in einer Zwickmühle steckt. Denn der Kreis hat Investor Lutz Schoppmeier-Söhrn schon vor Jahren eine Bauanfrage für einen Discounter positiv beschieden. „Dagegen hätte Bürgermeister Arthur Christiansen damals Einspruch erheben müssen. Hat er aber leider nicht, also müssen wir jetzt das Beste aus der Situation machen.“

So soll nun auf der Fläche am Kreisel ein Interkommunales Gewerbegebiet entstehen, auf das Schleswig und Busdorf gemeinsam Einfluss nehmen können. Damit kann auch verhindert werden, dass sich neben dem Supermarkt „innenstadtrelevantes Gewerbe“ ansiedelt. „Das ist sowohl für den Friedrichsberg als auch die Stadt Schleswig die bessere Lösung“, sagt Stephan Dose. „Dass wir dem jetzt zustimmen, kann man aber auch als Entgegenkommen unsererseits der Gemeinde Busdorf gegenüber sehen. Wir haben einen gut“, fügt Lehmkuhl an.

Der Busdorfer Edeka-Händler Hans-Wilhelm Fick hält sich auf Nachfrage derweil bedeckt. Er bestätigte aber, dass er weiterhin großes Interesse daran habe, seinen Markt im Ortszentrum aufzugeben und am Kreisel neu zu bauen. Gleichzeitig hat Andreas Jensen (er war gestern nicht zu erreichen) angekündigt, seinen Edeka-Markt in der Friedrichstraße aufzugeben. Bis spätestens Ende 2020 soll dieser nach SN-Informationen schließen. Nun also soll nach dem Motto „Aus Zwei mach Eins“ ein neuer Edeka am Kreisel gebaut werden.

Am 17. April wird sich der städtische Bauausschuss mit dem Thema befassen, wenige Tage später, am 23. April, könnte die Ratsversammlung schon grünes Licht geben. „Die Sache muss endlich vom Tisch. Auch wenn viele Ratsmitglieder nicht glücklich darüber sind, dass dort ein neuer Markt entsteht“, bringt es Harry Heide vom SSW auf den Punkt.