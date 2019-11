Tafel Süderbrarup : Kolumne: Es reicht nicht, etwas Gutes zu tun zu wollen

Avatar_shz von Gero Trittmaack

01. November 2019

Manchmal reicht es einfach nicht aus, etwas Gutes tun zu wollen. Die Süderbraruper Tafel hat sich 2005 der ehrenwerten und notwendigen Aufgabe gestellt, bedürftige Mitmenschen mit Lebensmitteln zu versorgen. Das klappte bis zu einem gewissen Punkt gut – auch wenn viele Fehler gemacht wurden. Aber die Tafel wuchs. Zu Beginn kamen 50 Bedürftige, inzwischen sind es 350. Und mit steigendem Aufwand stiegen auch die Anforderungen – an eine durchdachte Organisation mit klaren Regeln, an passende Räume und an ein finanzielles Konzept. Das alles wurde in Süderbrarup lange vernachlässigt – mit Folgen, die nun beinahe zur Schließung geführt hätten. Als im vergangenen Jahr plötzlich ein straffes Regiment für ehrenamtlichen Mitarbeiter eingeführt wurde, gab es viel Unruhe. So etwas mit der Bemerkung „Wo gehobelt wird, fallen Späne“ abzutun, statt Fingerspitzengefühl walten zu lassen, ist nicht sehr klug.

Und zu hoffen, dass eine gute Sache wie die Tafel sich ganz ohne eigenes Zutun automatisch herumspricht und für Spenden sorgt, ist zumindest naiv.

Nur gut, dass diese Fehler inzwischen erkannt sind. Das lässt hoffen, dass in Zukunft vorausschauender gehandelt wird. Und dass nun auch die Gemeinde ihren Teil dazu beiträgt, den Menschen in der Region beizustehen. Jetzt gilt es für alle Beteiligten (und auch für die bisher Nicht-Beteiligten), für die gute Sache an einem Strang zu ziehen.

