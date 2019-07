Schleswiger Stadtpark : Königswiesen: Ein Ort der Angst?

Eine Jugend-Studie sorgt für Furore – aber Polizei und Ordnungsamt sehen im Stadtpark keine besondere Häufung von Straftaten.

von Joachim Pohl

15. Juli 2019, 16:35 Uhr

Schleswig | Es war eine böse Überraschung, als vor wenigen Wochen die Ergebnisse einer Studie des Jugendzentrums und des Berufsbildungszentrums präsentiert wurden. Darin wurden die Schüler auch nach Orten gefragt, an denen sie sich unsicher fühlen (wir berichteten). Dass dabei der Zob nicht unbedingt gut abschnitt, wo vor trister Kulisse ein anonymes Kommen und Gehen herrscht, war dabei wohl wenig verwunderlich. Aber die Königswiesen? Immerhin wurde hier mit der Skaterbahn erst vor knapp zehn Jahren extra ein Angebot für Jugendliche geschaffen, die eingeladen sind, dort ihre Freizeit zu verbringen. Aber laut Studie ist das grüne Freizeit- und Erholungsgelände der zweite Ort der Stadt, den viele junge Menschen aus Angst lieber meiden.

Was also ist dran an der gefühlten Bedrohung auf den Königswiesen?

„Eine besondere oder besorgniserregende Anzahl von Straftaten verzeichnen wir dort nicht“, stellt Christian Kartheus von der Pressestelle der Polizeidirektion Flensburg klar. Aber gerade weil es sich bei dem Areal um das Luisenbad um einen beliebten Treffpunkt handele, bleibe es eben nicht aus, dass es auch mal zu Vorfällen komme. Konkret heißt das aus Sicht der Polizei: „25 einsatzrelevante Ereignisse“ in den vergangenen zwölf Monaten, darunter Streitereien, Körperverletzungsdelikte, vermisste Personen, Sachbeschädigungen, Diebstahls-/Raubdelikte und Lärmbeschwerden. Also alles Vorkommnisse, die zwar nicht schön, aber letztendlich ganz normal sind?

So sieht es auch Stadtsprecher Eric Gehrke, der berichtet, dass Beschwerden beim Ordnungsamt sich „nicht häufig“ um die Königswiesen drehten. Von einem gefährlichen Ort kann laut Gehrke also nicht die Rede sein. Vielmehr sind es Ordnungswidrigkeiten und Vandalismus, die den Mitarbeitern der Stadt immer wieder auffallen. Es werden Graffiti gesprüht, Müll weggeworfen, Hunde ohne Leine laufen gelassen und ihre Hinterlassenschaften nicht weggeräumt. Gelegentliche Trinkgelage von Jugendlichen werden dem Ordnungsamt ebenfalls gemeldet. Ein weiteres Ärgernis während der Sommermonate sei, dass Grillkohle manchmal in Blumenbeeten entsorgt werde. Einige Pflanzen und Teile der Grasfläche seien schon verkohlt worden.

Kontrollgänge von Mitarbeitern des Ordnungsamtes sollen Abhilfe schaffen. Derzeit sind zwei Vollzeitstellen dafür vorgesehen. „Eine stärkere Präsenz und ordnungsbehördliche Kontrollen im öffentlichen Raum sind wünschenswert“, so Gehrke. Entsprechend werde den Gremien nach der Sommerpause ein Verbesserungsvorschlag vorgelegt. So soll häufigere Anwesenheit städtischer Mitarbeiter für mehr soziale Kontrolle sorgen. Denn wer sich nicht unbeobachtet fühlt, schreckt eher vor Regelverstößen zurück.

Wünschenswert sei es laut Gehrke aber, dass schon der erneute Appell ausreiche, dass Hundehalter und andere Besucher der Königswiesen sich noch rücksichtsvoller verhalten. Eine bestimmte Gruppe von Störern haben aber bisher weder Polizei noch Ordnungsamt angetroffen.