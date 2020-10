Schleswig : Königswiesen: Bis Weihnachten ist die neue Brücke da

Am 3. November gehen die Bauarbeiten los.

von Sven Windmann

13. Oktober 2020, 18:27 Uhr

Schleswig | Drei Jahre ist es her, dass die kleine Fußgängerbrücke, die die Königswiesen mit dem Stadthafen verbindet, wegen baulicher Mängel monatelang gesperrt wurde. Nach Protesten aus Politik und Bevölkerung wurde sie schließlich notdürftig verstärkt, jetzt aber sind ihre Tage endgültig gezählt.

Am 3. November, so teilt das Rathaus auf Nachfrage mit, wird der Holzsteg entfernt. Etwa sechs Wochen später, also noch vor Weihnachten, soll dann der Neubau fertig sein. Statt auf Holz setzt man dabei auf eine deutlich langlebigere Stahlbeton-Konstruktion. Da dafür Pfahlgründungen notwendig sind und die Arbeiten nur von einem Ponton aus erledigt werden können, belaufen sich die Kosten für die neue Brücke auf rund 260.000 Euro.