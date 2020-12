Glücksburg : Knutschkugeln aus der Wickelwerkstatt von Cornelia Brema

Woll-Herstellerin Cornelia Brema designt und vertreibt poppige Wollknäuele – zurzeit online, bald in ihrem Laden in Glücksburg.

ch

13. Dezember 2020, 17:01 Uhr

Glücksburg | Die Stadt muss ein Wollparadies sein. An immer mehr Schaufenstern im Zentrum von Glücksburg kleben Folien, die hübsch gefärbte Wollknäuele zeigen – „Knutschkugeln“, wie eine schnörkelige Beschriftung sie etikettiert. Dahinter verbirgt sich Cornelia Brema, 30, gelernte Erzieherin, die Anfang 2017 ihr Hobby, „Mützen häkeln“, zum Beruf machte. An der Rathausstraße 11 eröffnete sie ein Wollgeschäft mit Namen „Mützenstraße“.

„Ich hatte das übliche Sortiment an Strickgarnen“, erzählt sie. Für Kundinnen, die darunter nichts fanden – und auch, weil sie nicht gut still sitzen kann – wickelte sie Wolle selbst. Aus zwei bis acht Fäden spann sie Farben zusammen, die sich langsam vom einen zum anderen Farbton veränderten: die Farbverlauf-Garne. Für ihre Kreationen sicherte sie sich den Markennamen „Knutschkugel“. „Dahinter steckt Mathematik“, erklärt sie. Für Pullover benötige man etwa eine andere Garnmenge als für Mützen. Wie es genau funktioniert, bleibt ihr Geschäftsgeheimnis. Aber es wird von Hand gewickelt und das sei einzigartig in der Region.

Über 2000 Varianten von Farbverläufen produziert sie. Längst verkauft sie nur noch selbst hergestellte Wolle. Kundenwünsche werden berücksichtigt. Zurzeit sind Senftöne beliebt. Blautöne in allen Schattierungen gehen immer.

Ihrer Geschäftsidee ging „durch die Decke. Das Internet mit seinen Werbemöglichkeiten spielte dabei eine entscheidende Rolle. Heute hat das Unternehmen über 3500 Mitglieder auf Facebook, eine eigene Homepage, wirbt auf der Handarbeitsplattform „Crazypatterns“, auf Instagram und bei Whatsapp. Täglich werden neue Ideen hochgeladen. Es ist viel Arbeit, pro Tag kommen 200 Anfragen rein. Sie arbeite 80 bis 90 Stunden pro Woche, war vier Jahre nicht im Urlaub. „Ich brenne dafür und habe viele neue Ideen“, meint Brema, „wer weiß, was die Zeit bringt.“

Design, Marketing, Buchführung, Versand, Produktion – es ist alles aus einer Hand. Beim Marketing hat sie auf persönliche Vorlieben – mädchenhaft, niedlich, rosa, „zum Knutschen“ eben – gesetzt. Zur Weihnachtszeit wird die „Knutschkugel“ auch mal zum „Luxury Kuschelknutscher“ - besonders weich und dick (achtfädig). Die kleinen Knäule nennt sie „Bussis“.

6500 Pakete werden jährlich versendet. Ein benachbarter Laden wurde zum Geschäft an der Rathausstraße hinzu gemietet. Ein paar Geschäfte weiter befindet sich die Paket-Packstation. Eine ehemalige Bankfiliale am Schlosspark wurde zur Wickelwerkstatt.

Das Online-Geschäft macht den größten Anteil des Umsatzes aus – im Moment läuft alles darüber. Der Laden wurde nach dem ersten Lockdown geschlossen und eröffnet Anfang 2021 corona-conform. Der Inhaberin ist wichtig, dass Kundinnen auch vor Ort stöbern können. „Hier ist doch sonst nicht so viel“, findet sie. Einmal sei eine Kundin extra aus Österreich angereist.

Das Wickeln und Packen haben inzwischen neun Angestellte übernommen. Ab 2019 war die Arbeit alleine nicht mehr zu bewältigen. Als erste stellte Brema ihre Mutter ein. Inzwischen hilft auch ihr Lebensgefährte im Geschäft.