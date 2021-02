Schleswig : Kloster-Gründerin Susanne Schöning trifft Kloster-Leiterin Josephine Hubalek

Susanne Schöning (Kloster Freiheit) und Josephine Hubalek (St. Johanniskloster) wollen gemeinsame Sache machen.

Avatar_shz von Joachim Pohl

19. Februar 2021, 15:50 Uhr

Schleswig | Aus den Lautsprechern kommen Mark Knopflers kristallklare Gitarrenläufe in „Once upon a Time in the West“, Opener des zweiten „Dire Straits“-Album „Communiqué“. Susanne Schöning wiegt sich leicht im Reggae-Rhythmus. Der Raum im Obergeschoss des neuen Klosters am Ende der Freiheit erinnert mit seinem Tonnendach und den schmalen, meterhohen Buntglasfenstern stark an eine Kirche. „Das ist die Kathedrale“, sagt die Bauherrin, die sehnsüchtig auf den Moment wartet, da Corona ihr die Begrüßung der ersten Gäste erlaubt.

In Josephine Hubalek hat sie jetzt eine Partnerin für gemeinsame Projekte „von Kloster zu Kloster“ gefunden. Die beiden Frauen haben schnell eine gewisse Seelenverwandtschaft entdeckt. „Wir sind beide Jahrgang 1955, haben beide keine Ausbildung und leiten beide Orte, die kulturell bespielt werden“, sagt Josephine Hubalek, Geschäftsführerin des St. Johannis-Klosters ein paar hundert Meter weiter westlich. „Außerdem hat mein Großvater die Zuckerfabrik gegründet“, so Hubalek mit Blick auf das Areal direkt nebenan, auf dem einst der Rübenverwertungsbetrieb stand.

Ausgangspunkt der neuen Partnerschaft war ein kleiner Dissenz zwischen beiden Einrichtungen, ausgelöst durch die Priörin Ina von Samson-Himmelstjerna, die sich mit dem christlichen St. Johannis-Kloster von dem „weltlichen“ Kloster der „Zwergenwiese“-Gründerin Schöning abgrenzen wollte. Josephine Hubalek hatte hingegen kein Problem mit der Kloster-Bezeichnung und sagte sich: „Ich geh da jetzt mal hin.“

Jetzt planen die beiden Frauen für die Zukunft gemeinsame Veranstaltungen. „Warum nicht einen Wanderweg von Kloster zu Kloster einrichten?“, fragt Susanne Schöning. Den könne man in Anlehnung an die Skulpturen im Bibelgarten mit Figuren und Plastiken gestalten. Josefine Hubalek plant diverse Veranstaltungsreihen im Johannis-Kloster, unter anderem eine Meisterklasse für junge Musiker, und kann sich vorstellen, dann auch in einem der großen Räume im „Kloster Freiheit“ ein Konzert zu geben. Außer der „Kathedrale“ ganz oben eignet sich dafür wohl auch die „Buddha Lounge“ im Erdgeschoss und der „Dojo“ im Altbau.

Das ebenso schlicht wie geschmackvoll gestaltete Gebäude ist nahezu fertig. Susanne Schöning hat sich am Ende eines Flures eine kleine Wohnung eingerichtet, in die sie möglichst bald ziehen möchte. In dem Gebäude kommen Großzügigkeit und Traumlage an der Schlei mit Bescheidenheit im Kleinen zusammen. So haben die „Kemenaten“ für die „Klausuranten“ kein eigenes WC und schon gar keinen Fernseher. „WLan gibt es aber“, sagt Susanne Schöning mit einem leichten Unterton der Entschuldigung.

Und gibt es auch eine spirituelle Begegnung der beiden Kloster-Frauen? Kein Zweifel, die gibt es. Susanne Schöning hebt zwei Bücher hoch: eine mächtige moderne Bibel, die Josephine Hubalek mitgebracht hat. Und „Ein Kurs zu Wundern“, ein ebenfalls dicker Band, den man als „Übungsbuch für die christliche Lehre“ verstehen darf.

Während das St. Johannis-Kloster als Einrichtung des Adels unter dem Dach der christlichen Kirche angesiedelt ist, steht das „Kloster Freiheit“ unter gar keinem Dach, so Schöning. „Wir wollen versuchen, hier die verschiedenen religiösen Strömungen in ihrer spirituellen Essenz zu erfassen.“ Zen, Yoga und Tai Chi haben hier ebenso ihren Platz wie Quantenheilung und andere spiritulle Lebensweisen. „Zu verschiedenen Zeiten sind verschiedene Formen der Meditation hilfreich auf dem Weg zu Erkenntnis“, fast Susanne Schöning zusammen.