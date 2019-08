Husby : „Klooksnacker“ hoffen auf weibliche Verstärkung

Eine Runde diskutierfreudiger reifer Herrn trifft sich regelmäßig in Husby zum Meinungsaustausch.

22. August 2019, 13:39 Uhr

Husby | Mehrere ältere Herren treffen sich seit einem Jahr an jedem Donnerstagvormittag im Café von „Nah und Frisch“ zum Klönschnack. Ihre Themen reichen vom neuesten Dorfklatsch bis zur großen Weltpolitik. Die Idee zu dem regelmäßigen Meeting stammt von Altbürgermeister Günter Schmidt (79). Der wechselnde Kreis von bis zu zehn Teilnehmern hat sich den Namen „Klooksnacker“ gegeben. Aus Anlass ihres einjährigen Bestehens durfte der Hobbymaler Karl Rieger (76), Maler- und Lackierermeister im Ruhestand, das Café mit einigen seiner Acryl-Gemälde schmücken.

„Wir sprechen natürlich nur Wahrheiten aus“, sagt der pensionierte Polizeikommissar Uwe Slabohm. Hans Steinbach (91), der frühere Schlachtermeister, stimmt ihm zu. Bei dem einen oder anderen Thema geben sie ihren Frust gelegentlich auch lautstark von sich, etwa wenn ihnen eine Entscheidung der Gemeindevertretung nicht passt. Das Engagement für Umweltschutz und Energieeinsparung im Amt jedoch finden sie gut, denn die Entwicklung bei der Veränderung des Erdklimas sei sehr bedauerlich. „Auch gibt es heute zu viele Despoten in der Welt“, sind sich die Klooksnacker einig und meinen „mindestens vier“ zu kennen.

Jeder am „klook snacken“ Interessierte sei übrigens willkommen, heißt es aus dem Kreis. Selbstverständlich mögen dies gerne auch jüngere Menschen sein, und insbesondere auch Frauen. Dass sich weibliche Wesen in die bislang reine Männerrunde hinein wagen, „ist unser größter Wunsch“, bekennt lachend Karl Rieger.