Klimafreundlichkeit : Klimafreundliche Weihnachtssterne in Husby

Der HGV Husby finanziert Umrüstung der Adventsbeleuchtung.

Avatar_shz von shz.de

04. Dezember 2019, 19:11 Uhr

Husby | Selbst die kleinsten Schritte tragen zur Klimaverbesserung und Energieeinsparung bei. So sorgte der Handels- und Gewerbeverein des Kirchspiels Husby (HGV) dafür, dass die Adventsbeleuchtung im Ort nun erheblich weniger Strom benötigt als bisher. Für die Umrüstung der insgesamt 22 Weihnachtssterne, die derzeit wieder das Dorfbild verschönern, trug der HGV rund 3000 Euro bei. Verbrauchte ein Stern bisher 300 Watt, so benötigt er bei gleicher Leuchtkraft dank moderner Technik nur noch 14 Watt.

„Das war Spitze“, dankte HGV-Vorsitzender Volker Clausen auch den Akteuren, die mit ihrer Eigenleistung zur Erneuerung der Leuchtmittel an den Sternen beitrugen. So waren die Seniorenmitglieder Bernd Marquardsen, Rolf Matzen, Hans-Christian Matzen, Günter Josten und Karl Rieger einen guten Nachmittag lang dabei, die Lichterketten und 550 Kerzen der Sterne in der Werkstatt von Elektroingenieur Thomas Josten energiesparend auszutauschen. Der rund 70 Mitglieder zählende HGV, so Volker Clausen, sei von einem hohen Maß an Gemeinschaftssinn und einem starken Engagement für die Region geprägt.