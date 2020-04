Kleinwagen prallt gegen Trecker

von Gero Trittmaack

28. April 2020, 16:54 Uhr

Dannewerk | Bei einem schweren Verkehrsunfall ist gestern Vormittag die Fahrerin eines VW bei einem Zusammenstoß mit einem Trecker schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die Frau gegen 10 Uhr ebenso wie der Treckerfahrer in Richtung Schleswig unterwegs, als dieser mit seinem Fahrzeuggespann nach links in eine Seitenstraße einbiegen wollte – genau in dem Moment, als die Autofahrerin zum Überholen ansetzte. Der Kleinwagen prallte gegen das Vorderrad des Treckers. Die Fahrerin musste von der Feuerwehr mithilfe von hydraulischem Gerät aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde nach einer Erstversorgung durch die Rettungskräfte mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Der Traktorfahrer erlitt einen Schock.