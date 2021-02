Schleswig : Kleingarten-Boom in Corona-Zeiten

Verein der Kleingärtner verzeichnet Zuwachs. Vorsitzender: Je mehr Multikulti desto besser.

02. Februar 2021, 11:46 Uhr

Schleswig | Das Corona-Virus zwingt zu Kontaktbeschränkungen, verpflichtet im schlimmsten Fall sogar zu Isolation oder Quarantäne daheim. Selbst Ferienwohnungen, in denen jede Familie an sich regelkonform allein lebt, dürfen nicht gebucht werden. Da wundert es nicht, dass Kleingärten stärker als früher gefragt sind – als jederzeit zugängliche, private grüne Oase inmitten der Pandemie und mit kleinem Häuschen. Für unendlich viel Freizeit in der Natur.

Allerdings gelten auch dort Abstands- und Hygieneregeln sowie die Beschränkung der Kontakte auf den Kreis der eigenen Familie. Gartenpartys sind auch dort verboten.

Auch beim Verein der Gartenfreunde Schleswig ist die Nachfrage gestiegen. Vorsitzender Michael Hansen spricht von einem leichten Plus bei der Zahl der Mitglieder um etwa ein Dutzend auf heute 320. Und so mancher Neuankömmling nennt als Motiv die Enge, die er in Zeiten der Pandemie empfindet. „Alle wollen an die frische Luft, mit den Händen in der Erde graben und ihre Ideen verwirklichen.“

Voller Vorfreude blicke der Vereinsvorstand auf 2021, soll doch am 12. und 13. Juni die 200-Jahr-Feier des Vereins stattfinden – mit einer Vielzahl von Ehrengästen.

Kurz vor dem Anruf der Schleswiger Nachrichten hatte Hansen seine Jahresstatistik abgeschlossen. Demnach sind alle 116 Parzellen auf dem Gelände Friedrichsberg (Kolonnenweg) und alle 150 auf dem Gebiet Altstadt (Kattenhunder Weg) belegt – beide auf städtischem Grund und Boden. Hingegen seien nur noch sieben von 150 Parzellen im Gebiet Sommerfreude (Schützenredder) vergeben. Verpächter ist dort die St. Knudsgilde. Die Flächen müssten allerdings bis Ende 2022 komplett geräumt worden sein, weil die Gilde dem Verein gekündigt habe und dort Bauland bereitstellen möchte. Nach und nach erfolge der Rückzug auf die anderen Gebiete.

Soweit die trockenen Zahlen, der Rest im Gespräch mit Hansen ist von purer Freude über das Leben in Kleingärten geprägt. Dort mischten sich Menschen quer durch alle Schichten von Arbeitslosen bis zu Akademikern. „Selbst Iraner und Iraker pflegen ihre Nachbarschaft und schneiden einander die Hecken – im Mittleren Osten unvorstellbar.“ Dann folgt noch so ein Satz, der auf die besonders friedvolle Welt in Kleingärten hinweist: „Je mehr Multikulti, desto besser ist das für unsere Gemeinschaft.“ Immer wieder staune er über die Anregungen aus anderen Kulturkreisen. So hätten Palästinenser aus der Hitze in ihrer Heimat die Gewohnheit mitgebracht, abends um Bäume herum einen knapp 15 Zentimeter tiefen Graben zu ziehen und ihn mit Wasser zu füllen – eine effektivere Art, Bäume zu bewässern. Außerdem nehme die Gemeinschaft sogar Rücksicht auf die jeweilige Religion und lege nicht etwa Arbeitsdienste auf die Feiertage der anderen.

Notwendige Arbeiten in den Anlagen seien im Vorjahr unter Corona-Regeln vom Vorstand präzise geplant worden. So seien Familien als Teams zusammen geblieben und anderen bei der Arbeit auf dem Gelände aus dem Weg gegangen. Im Sommer sei die kurze Freiheit von den strengen Regeln zu geselligen Begegnungen genutzt worden.

Wie empfindet Michael Hansen persönlich den Verzicht auf das Gebiet Sommerfreude der Knudsgilde? Da erzählt er mit Wehmut in der Stimme, dass er ausgerechnet in dem Gebiet selber aufgewachsen sei. „Als Siebenjähriger bin ich meinem Onkel zur Hand gegangen, und meine Konfirmation haben wir im dortigen Gemeinschaftshaus gefeiert – das tut schon weh.“

Doch zugleich verteidigt er die Entscheidung der Knudsgilde, weil dort Wohnraum für Schleswig geschaffen werden soll. Außerdem sei über die Jahrzehnte eine harmonische Beziehung gepflegt worden. Und vor allem: Fast 150 freie Parzellen dort – so groß sei der Run auf die Kleingärten des Vereins der Gartenfreunde Schleswig nun auch wieder nicht. Auch nicht in Pandemie-Zeiten wie diesen.