Schleswig : Kleine Kundgebung nach Fahrrad-Demo

Fridays for Future-Demo mit nur geringer Beteiligung. Die Schüler blieben fast komplett in ihren Schulen.

von Joachim Pohl

25. September 2020, 14:22 Uhr

Schleswig | „Kein Grad weiter!“, forderte ein Redner bei der kleinen Klima-Kundgebung auf der Hertie-Fläche gestern Vormittag. Es war eine von rund 400 „Fridays for Future“-Demos in Deutschland, aber die Schüler waren diesmal klar in der Minderheit. Stattdessen sprachen das Schleswiger Umwelt-Urgestein Fritz Laß und der pensionierte Arzt Peter Selmke, die mit eindringlichen Worten vor weiter steigenden Temperaturen warnten und sowohl Bürger als auch Regierende zum Handeln aufforderten. Nach dem Kohle-Ausstieg müsse der Gas-Ausstieg folgen, so Laß. Rund 50 Teilnehmer waren zuvor klingelnd mit ihren Rädern durch die Innenstadt gezogen (Foto).