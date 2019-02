Mehrzweckhaus : Klein Bennebek weiht sein neues Dörpshus ein

Ein Brand hatte das Sportlerheim und die angrenzenden Räume der Freiwilligen Feuerwehr stark beschädigt.

von shz.de

10. Februar 2019, 17:18 Uhr

Die neuen Räume sind hell, luftig und sehr einladend gestaltet. 21 Monate nach dem Brand wurde das neue Dörpshus feierlich seiner Bestimmung übergeben. Bürgermeister Thomas Petersen begrüßte zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Sport. Bei dem Feuer am 29. April 2017 wurde das Sportlerheim komplett zerstört und die angrenzenden Räume der Freiwilligen Feuerwehr waren stark beschädigt. Es folgten umfangreiche Untersuchungen der Kriminalpolizei und langwierige Verhandlungen mit der Versicherung. Im Herbst stellte die Gemeinde erste Baupläne für den Neubau vor, im Frühjahr 2018 war Baubeginn. Das neue Dörpshus sollte ein Mehrzweckhaus werden, denn im Dorf gibt es keine Gastwirtschaft mehr und bietet auch sonst keinerlei Räumlichkeiten, in denen Vereins- oder Familienfeste gefeiert werden können. Der Neubau hat einen Gemeinschaftsraum von 120 Quadratmeter Größe bekommen. Dieser Raum ist teilbar, so dass bei Bedarf zwei Veranstaltungen gleichzeitig stattfinden können. Die Sportler haben drei Schiedsrichterkabinen, zwei Umkleideräume mit Duschen und ein kleines Büro zur Verfügung. Technikräume, Sanitärbereiche und ein barrierefreies WC liegen zentral im Gebäude und können von allen genutzt werden. Die Küche mit Abstellraum ist der neuen Bestimmung entsprechend groß und die Deckenhöhe wurde in einigen Bereichen höher gezogen, um mehr Luftvolumen zu erreichen. Die Gesamtkosten betragen 700.000 Euro. Die Versicherung trägt 450.000 Euro der Kosten. Die Freiwillige Feuerwehr konnte bereits vor drei Monaten in das Gerätehaus wieder einziehen.

Die Gratulanten an diesem Tag waren voll des Lobes. Amtsvorsteher Ralf Lange überreichte als Geschenk eine Wanduhr mit den Wappen der Gemeinden des Amtes Kropp-Stapelholm. Großer Dank ging an die zahlreichen freiwilligen Helfer aus den Reihen von Gemeinde, Feuerwehr und SSV Klein Bennebek für viele geleistete Arbeitsstunden und an die Sponsoren, die mit ihren Spenden zur Ausstattung des Dörpshus beigetragen haben. „Wer einen Totalverlust erleidet, ist arm dran. Wer diesen Verlust in eindreiviertel Jahren abarbeitet, hat den Anspruch, eine lange Nacht zu feiern“, sagte Kreispräsident Ulrich Brüggemeier und verwies damit auf den Tag der Wiedereröffnung. Nach der offiziellen Einweihung folgte am Nachmittag eine Einladung an alle Senioren mit Kaffee und Kuchen, bevor am Abend die große Einweihungsparty für alle Klein Bennebeker Bürger startete. Die Gemeinde, die Feuerwehr und der Sportverein freuen sich über den neuen Mittelpunkt für das dörfliche Leben.