Avatar_shz von Tina Ludwig

15. Dezember 2019, 15:59 Uhr

Kropp | Die DRK-Kleiderkammer im Haus Bethesda, Johannisallee 16 in Kropp, ist am kommenden Donnerstag in der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr wieder geöffnet. Ansprechpartnerin, auch für Kleiderspenden, ist Rita Thomsen, Telefon 0 46 26 / 27 15.