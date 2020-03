NOZ-Digital : Klaus Nielsky als Sprecher in neuem Schleswig-Film

Alt-Bürgermeister leiht seine Stimme einem neuen Image-Kurzfilm zur Schleswiger Geschichte.

von Joachim Pohl

30. März 2020, 17:08 Uhr

Schleswig | „Die Wikingerstadt Schleswig steckt voller Geschichte“ – so beginnt ein neuer Imagefilm über die Stadt Schleswig, den die Firma NOZ Digital aus dem NOZ/sh:z-Unternehmensverbund für das Stadtmarketing Schleswig produziert hat. Aus der reizvollen Perspektive einer Kamera-Drohne sieht der Betrachter die wichtigsten Stätten und Gebäude und erfährt die wesentlichen Fakten und Geschichtszahlen. Der Film wurde zwar im Sommer 2019 produziert, dem aufmerksamen Zuschauer entgeht jedoch nicht, dass die erste Sequenz früher entstanden sein muss: Der Dom ist in dem Film nämlich noch ohne Gerüst.

Eine sonore männliche Stimme, die vielen Schleswigern vertraut sein dürfte, ist alsbald abwechselnd zu der Musik der Streicher zu hören – und da ist er auch schon zu sehen, wie er am Graukloster entlang Richtung Rathaus-Eingang schreitet: Alt-Bürgermeister Klaus Nielsky macht sich hervorragend als Sprecher dieses gelungenen Image-Streifens.

„Hier habe ich zwölf Jahre als Bürgermeister gearbeitet“, sagt er und fragt direkt im Anschluss „Kann man sich etwas Schöneres vorstellen?“ Zu dieser Frage wird dann aber schon Schloss Gottorf gezeigt, so dass man sie im doppelten Sinne verstehen kann.

Hin und wieder werden die Luftbilder von Miniszenen am Boden ergänzt. So ist eine schmuck ausstaffierte Schloss-Führerin ebenso zu sehen wie kämpfende Wikinger in Haithabu. Auch sehenswerte Details einiger markanter Gebäude werden geschickt in Szene gesetzt.

Der Drohnenflug über Schleswig folgt der Geschichte, die mit dem Weltkulturerbe Haithabu beginnt und mit dem „Roten Elefanten“ in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts endet. Natürlich ist der Holm zu sehen, das Schloss und das Stadtmuseum, aber auch die „Wiege Schleswig-Holsteins“, die Schützenkoppel, und die Dreifaltigkeitskirche im Friedrichsberg werden gezeigt.

Klaus Nielsky ist mit seiner Sprecher-Arbeit einer Bitte von Stadtmanager Helge Schütze nachgekommen. Die Texte habe er jeweils direkt bei der Produktion an den jeweiligen Orten „auf Band“ gesprochen, erzählt er. Erfahrungen als Film- oder TV-Sprecher hat er nicht. „Wenn man 75 ist, muss man auch mal etwas zum ersten Mal machen“, sagt er mit einem Schmunzeln. Beeindruckt zeigte er sich von der Arbeit der Videoproduzentin Marie Gloe, die Drohne und Kamera im Alleingang bediente, die kurzen Spielszenen und Detailaufnahmen am Boden und die Erklärtexte des Alt-Bürgermeisters aufnahm. Mit dem Ergebnis zeigte sich Nielsky durchaus zufrieden. „Das Schöne an Geschichte ist – sie hört nie auf“: Mit diesen Worten beendet Klaus Nielsky den kompakten historischen Überflug über seine Stadt.