Geestlandschule Kropp : Klassentreffen mit Schulrundgang

Die ehemaligen Schüler der Klasse H9a haben sich nach 40 Jahren wiedergetroffen und Erinnerungen ausgetauscht.

09. Oktober 2019, 07:58 Uhr

Kropp | Vor 40 Jahren hat die Klasse H9a der Geestlandschule ihren Abschluss gefeiert. Jetzt haben sich 17 von 29 Ehemaligen in der Schule wiedergetroffen. „Wir haben auch unseren alten Klassenraum gefunden“, berichtete Sven Johansson „und wir hätten schwören können, dass alles wie früher war. Sogar das Lineal mit Geodreieck und Zirkel hing noch an der gleichen Stelle neben der Tafel.“

Die meisten Mitschüler von damals sind in der Umgebung von Kropp geblieben. „Deshalb trifft man sich mal beim Einkaufen.“ Aus der Vorbereitungsgruppe mit Doris Laffin, Marion Hartig, Katja Lorenzen, Dirk Frahm, Joachim Hinrichsen und Sven Johansson hat sich ein fester Stammtisch entwickelt. „Wir waren damals nicht beste Freunde, aber jetzt lernen wir die anderen noch mal gut kennen“, sagte Doris Laffin. Und dieses Miteinander wollen sie in Zukunft fortsetzen.

Bei ihrem Rundgang durch die Schule haben sie vor allem die Mensa bewundert. „Wir konnten damals nur Kakao und Milch im Tetrapack beim Hausmeister bestellen“, erinnerte sich Sven Johansson. „Jetzt gibt es Mittagessen und einen Kiosk.“ Die Fahrschüler aus Tetenhusen und Groß Rheide mussten damals draußen an der Haltestelle auf den Bus nach Hause warten. „Da war kein Fahrplan mit den Schulzeiten abgestimmt und Fahrdienst durch die Eltern gab es erst recht nicht.“ Sven Johansson hatte damals sogar schon eine Mofa. „Damit bin ich nur einige Male zur Schule gefahren, dann hatte mir jemand Zucker in den Tank gefüllt und darauf hatte ich keine Lust.“ Überhaupt war das mit dem „zur Schule fahren“ so eine Sache. Mit dem Fahrrad durfte nur kommen, wer mehr als zwei Kilometer Schulweg hatte. Das wurde im Zweifelsfall vom Lehrer nachgemessen. Der Grund für diese Regelung war die begrenzte Anzahl an Fahrradständern.

Auch Klassenlehrerin Ute Ruhland ist allen in bester Erinnerung. „Wenn es in der Klasse laut war, hat sich Frau Ruhland vorne hingestellt und langsam bis drei gezählt – dann war Ruhe. Das hat immer funktioniert“, erzählte Doris Laffin. Damals habe niemand den Eintrag ins Klassenbuch riskiert.

Die Abschlussfahrt nach Attendorn im Sauerland war das Highlight für die Klasse. Sie waren im Phantasialand auf der Sommerrodelbahn und haben allerhand Dinge erlebt, die sie lieber nicht erzählen. Die Abschlussfeier wurde in Tetenhusen an der Sorge gefeiert. „Das war damals noch nicht mit Ballkleid und Tanz. Da wurde auf der Wiese am Lagerfeuer gefeiert“, so Doris Laffin.

Das Treffen nach 40 Jahren wurde nach dem Rundgang durch die Schule im Gasthof Bandholz gefeiert – mit einem gemeinsamen Essen und viel Klönschnack. Die gemütliche Runde hat bis ein Uhr früh ausgehalten und spätestens in fünf Jahren wollen sie sich alle wiedersehen.