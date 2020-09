Sörup : Klares Votum für den Markt

Gemeindevertreter wollen klären, wie der Wochenmarkt attraktiver werden kann.

27. September 2020, 17:11 Uhr

Sörup | So richtig zufrieden mit dem Söruper Wochenmarkt sind weder Kunden noch Beschicker. Man spricht von Anlaufschwierigkeiten. Die Gemeindevertretung will den Wochenmarkt unbedingt erhalten. Bürgermeister Stoltmann: „Wir haben lange darauf hingearbeitet und wollen auch den Bahnhofsvorplatz damit beleben.“ Auf einer Sitzung der Gemeindevertretung wurde nach 17 Markttagen Bilanz gezogen.

Wie wichtig den kommunalen Vertretern der Wochenmarkt ist, zeigte der Zeitrahmen für die Beratung. Über eine Stunde beschäftigten sie sich mit dem Thema und hörten vor allem genau zu, was Markt-Organisator Finn Jensen und die Beschickerin Cindy Jahnke zu sagen hatten. Jensen berichtete von einer Befragung der Händler, die grundsätzlich positiv ausfiel. „Man muss sich aber Zeit nehmen, damit sich der Wochenmarkt entwickeln kann“, war der Tenor. Aber es wurden auch Mängel benannt. Insbesondere das Fehlen von Brot- und Backwaren, Fleisch, Blumen, Käse und Fisch wurde da genannt.

Finn Jensen berichtete, dass immer wieder Markthändler angesprochen würden. Die aber müssten natürlich auch wirtschaftlich denken und könnten sich nur dort hinstellen, wo die Umsätze stimmen. „Und daran hapert es“, machte Cindy Jahnke deutlich. „Der Markt hat Potenzial“, stellte sie fest, und bedauerte, dass nicht wenige Söruper nur über den Markt schlendern, ohne einzukaufen. „Ihr müsst nicht nur schauen, sondern kaufen“, forderte Jahnke von ihren Mitbürgern.

An die Gemeinde ging die Aufforderung, stärker in den Bereich Werbung zu investieren. Auch die Öffnungszeiten der Touristinformation wurde bemängelt, die am Freitagnachmittag geschlossen ist.

„Der Markt belebt Sörup am Freitagnachmittag“, stellte Finn Jensen fest. Bürgermeister Dieter Stoltmann und seine Gemeindevertreter-Kollegen gaben ein eindeutiges Zeichen für den Weiterbetrieb des Wochenmarktes ab. Nun soll geklärt werden, ob der Wochenmarkt auch in den Wintermonaten durchgeführt werden soll, wie viele Händler kommen und ob die Öffnungszeit von 13 Uhr bis 18 Uhr weiter gelten soll. Bis Ende Oktober, so Stoltmann, werde es keine Veränderung geben. Bis dahin soll zur Weiterführung des Wochenmarktes ein Konzept erstellt werden.

Intensiv diskutierten die Gemeindevertreter zudem über die Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich „Am Markt“ und im Ortsteil Winderatt. Die dortigen Leitungen sind alle defekt und müssen erneuert werden. Mehr als 200.000 Euro werden dafür fällig. Im Ortsteil Winderatt wird die Kanalisation von der Abwassergesellschaft erneuert, die Straßenerneuerung allerdings muss die Gemeinde übernehmen.